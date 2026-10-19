Омбудсманът поиска проверка на цените за ученическите екскурзии

Омбудсманът Велислава Делчева поиска проверка на цените на еднодневните екскурзии за ученици и деца от детските градини след нарастващо недоволство сред родителите заради оферти от 40 до 50 евро за кратки пътувания. В някои случаи сумата достига 60 евро на дете, без да са включени храната и входните такси за посещаваните обекти, посочват от пресцентъра на омбудсмана.

Общественият защитник е изпратила писма до министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев, министъра на туризма д-р Илин Димитров, председателя на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова и председателя на Комисията за защита на конкуренцията доц. Росен Карадимов. Делчева настоява институциите да изразят становища за възможностите да се провери как се формират цените и дали те са икономически обосновани.

Сред примерите, споделени публично от родители, е еднодневна екскурзия от София до село Железница за 45 евро на дете. Училище в столичния район „Младост" предлага пътуване до същата дестинация за 50 евро, отново без осигурена храна.

Други публикувани оферти включват екскурзия от населено място близо до София до детския научен център „Музейко" за 40 евро, без включени входна такса и храна, както и пътуване до Перник за 37 евро. Еднодневна екскурзия от София до Рилския манастир пък достига 60 евро на дете, също без осигурена храна.

Според прегледа на част от офертите, публикувани от родители, при пътувания на разстояние около 25-50 км и групи от приблизително 45 деца средната цена достига 45 евро на дете. В тази сума не са включени разходите за храна и входните такси за посещаваните обекти.

Омбудсманът поставя въпроса как се формират тези цени, какви са действителните разходи за организиране на пътуванията и доколко крайните суми са икономически обосновани.

В писмото си Делчева обръща внимание, че подобни разходи представляват сериозна финансова тежест за много семейства, а за някои са непреодолима пречка децата им да участват в екскурзиите със своя клас. Трудностите са още по-големи за родителите с две или повече деца.

„Ученическите екскурзии не бива да са привилегия и не бива да водят до задълбочаване на неравенствата между децата", подчертава общественият защитник.

Делчева напомня, че организираните през учебно време пътувания имат както образователно, така и социално значение. Те дават възможност на децата да опознават историята, културното наследство и традициите на България, да общуват и да изграждат по-добри отношения със съучениците си извън класната стая.

В становището си омбудсманът посочва и примери, дадени от родители, за европейски държави, в които ученическите екскурзии се организират срещу символично заплащане и са достъпни за всички деца.

Делчева очаква от четирите институции да предложат мерки, които да направят ученическите пътувания по-достъпни, като същевременно се спазват изискванията за законосъобразно предоставяне на туристически услуги. Тя настоява да бъде проверена и прозрачността на ценообразуването, както и спазването на правилата за защита на потребителите и конкуренцията.

„Възможността едно дете да опознава света, да учи чрез преживяване и да бъде пълноценна част от своя клас не бива да зависи единствено от финансовите възможности на неговото семейство", категорична е Велислава Делчева.