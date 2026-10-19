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Държавата прехвърли безвъзмездно имот за Центъра „Кристо и Жан-Клод" в Габрово

Дима Максимова

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Таня Христова и Кристина Сидорова подписаха договор за прехвърляне на поземлен имот, който отваря към река Янтра пространството на бъдещия център за модерно изкуство "Кристо и Жан-Клод" Снимка: Община Габрово

Областният управител Кристина Сидорова и кметът на Габрово Таня Христова подписаха договор, с който поземлен имот - частна държавна собственост, се прехвърля безвъзмездно на общината. Теренът е за обособяване на отворено пространство за дейностите на Центъра за съвременно изкуство „Кристо и Жан-Клод", съобщиха от областната администрация.

Прехвърлянето на собствеността се извършва в изпълнение на решение на Министерския съвет  Имотът се намира на ул. „Брянска" № 72 и е с площ 3443 кв. м. Това е част от действията на държавата в подкрепа на проекта за развитие на културната инфраструктура на Габрово, посочват от областната управа.

При подписването областният управител Кристина Сидорова определи момента като исторически за осъществяването на проекта и подчерта значението на партньорството между държавата и местната власт в полза на Габрово и неговите жители. Тя потвърди, че в лицето на Областна администрация - Габрово общината има партньор за реализирането на инициативата, и изрази надежда архитектурните идеи за бъдещия Център да бъдат осъществени, за да намери творческото наследство на Кристо и Жан-Клод достойно място в родния град на световноизвестния художник Христо Явашев - Кристо.

Кметът на община Габрово Таня Христова открои отговорността към бъдещите поколения, които ще оценяват резултатите от положените усилия. Тя подчерта необходимостта амбициите за проекта да бъдат съобразени с възможностите за неговото осъществяване и изрази увереност, че трудностите по пътя могат да бъдат преодолени чрез последователни усилия и нови партньорства. "Надявам се по този начин да покажем, че предизвикателствата на демографската криза могат наистина да бъдат преобръщани чрез култура и творчески индустрии", написа във фейсбук Таня Христова.

Таня Христова и Кристина Сидорова подписаха договор за прехвърляне на поземлен имот, който отваря към река Янтра пространството на бъдещия център за модерно изкуство "Кристо и Жан-Клод" Снимка: Община Габрово

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