Жена ще плати 100 евро глоба, защото набедила бившия си в домашно насилие

Районният съд в Стара Загора одобри споразумение, постигнато между обвиняемата Б. М., на 62 години, защитникът й и представител на Районна прокуратура – Стара Загора, съобщиха от съда. Обвиняемата се призна за виновна в това, че на 27.12.2024 г. в Стара Загора, в Районния съд, потвърдила неистина в писмена декларация по Закона за защита от домашно насилие, а именно, че бившият й съпруг отишъл до дома й и започнал да и отправя заплахи, като декларацията е представена по образувано гражданско дело.

За извършеното престъпление съдът освободи от наказателна отговорност 62-годишната жена и й наложи административно наказание „глоба" в размер на 100 евро. В нейна тежест са присъдени направените по делото разноски.

Одобреното от съда – Стара Загора споразумение е окончателно и има последиците на влязла в сила присъда.