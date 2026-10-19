Пълни стипендии за първите 15 студенти за медицински сестри във филиала на бургаския университет в Добрич

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15 студенти започнаха обучението си във филиала на бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров" в Добрич. Първият випуск беше посрещнат на тържествена церемония под звуците на химните на Република България, на студентите и на университета.

Цялото академично ръководство на университета присъства на откриването, облечено в тържествени тоги, за да приветства първокурсниците и да подчертае отговорността, която поемат през следващите четири години. След успешното завършване на обучението си те ще получат образователно-квалификационната степен „бакалавър".

Студентите споделиха, че отдавна очакват началото на обучението си и са изпълнени с ентусиазъм.

„Очаквам собствено професионално развитие, а с филиала и на Добрич. Болниците в града и региона имат нужда от кадри и смятам, че съм се насочила правилно професионално", каза една от студентките.

„Чакаме обучението с ентусиазъм. Знаем, че много хора се бориха години, за да го има филиала в Добрич", добави нейна колежка.

Сред мненията на първокурсниците бяха и очакванията за качествена професионална подготовка и готовността им да положат необходимите усилия: „Очакваме професионално обучение, от наша страна има желание да се учим".

Сред приетите има младежи, които са прекъснали образованието си в други висши училища, както и такива, преминали през курсовете за парамедици, провеждани в базата на филиала в Добрич.

За бургаския университет откриването на филиала в Добрич е историческо събитие, тъй като това е първата му изнесена форма на обучение, каза ректорът проф. д-р Сотир Сотиров. Той подчерта, че университетът има дългогодишни традиции в подготовката на медицински сестри, и пожела „На добър час" на първия випуск.

Първокурсниците ще получат пълна стипендиантска програма за целия период на обучението си, както и възможност да сключат трудов договор след дипломирането. Това обяви директорът на Многопрофилната болница за активно лечение в Добрич д-р Георги Желязков.

Добрич има традиции в медицинското образование, припомниха създателите на филиала. Преди години в града е имало факултет на Медицинския университет във Варна, а местната болница и до днес е база за обучение.

Филиалът се помещава в сградата на бившето начално училище „Н. Вапцаров", разположена в центъра на Добрич.