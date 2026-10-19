За два дни НАП откри 11 нарушения в магазин за китайски стоки

11 нарушения са установили инспектори от Главна дирекция „Фискален контрол" (ГДФК) към Националната агенция за приходите (НАП) в магазин за продажба на китайски стоки. Търговският обект е проверен в два поредни неделни дни, като при първата инспекция са констатирани 6 нарушения, а при втората – още 5, съобщават от НАП.

Нарушенията са свързани с издаване на нефискален бон, отпечатан от т.нар. нефискален принтер, разлика в касовата наличност и липса на задължителни реквизити в касовите бележки.

При други проверки в магазини за стоки с произход Китай инспекторите са установили и обичайни нарушения като неиздаване на фискален бон и липса на задължителни реквизити в касовите бележки. В един от проверените обекти е констатирана и липса на регистри за кочани с касови бележки, каквито се изискват по Наредба Н-18.

Инспекции в същия тип магазини са извършени и съвместно с Главна дирекция „Национална полиция". При една от проверките е снета информация от софтуера за управление на продажбите в търговския обект. Предстои тя да бъде подложена на последващ и задълбочен анализ, за да се установи какъв вид нарушения са извършени.

От НАП напомнят, че потребителите могат да упражняват граждански контрол върху отчитането на приходите от търговците чрез мобилното приложение NRA Mobile. То позволява сканиране на QR кода върху касовата бележка и може да бъде изтеглено от App Store за телефони с операционна система iOS или от Google Play.

Сигнали за неиздаване на касови бележки, фалшиви платежни документи, бележки с липсващи реквизити, както и за други данъчни и осигурителни нарушения, могат да се подават на телефона на Информационния център на НАП – 0700 18 700, или по електронна поща на адрес [email protected].