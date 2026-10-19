Осветяват историческата сграда на Народното събрание за месеца за борба с рака на гърдата

Историческата сграда на Народното събрание ще бъде осветена с осветление, изобразяващо символа на борбата с рака на гърдата, съобщиха от пресцентъра на Народното събрание. Инициативата е на председателя на парламентарната комисия по здравеопазването проф. Костадин Ангелов, осъществява се с подкрепата и с личната ангажираност на председателя на Народното събрание Михаела Доцова и е по повод Световния месец за борба с рака на гърдата.

На историческата сграда на парламента от 19:00 до 20:30 ч. ще бъдат проектирани розова панделка - символ на борбата със заболяването, и посланието "Обединени в борбата с рака на гърдата“.

С присъединяването си към кампанията за повишаване на информираността за това заболяване Народното събрание изразява своята съпричастност и ангажимент към здравето на всяка българска жена, каза председателят на парламента Михаела Доцова, допълниха от пресслужбата.

През февруари тази година Европейската комисия публикува профилите на държавите по отношение на рака.

През 1985 г. светът приема октомври за Световен месец за борбата с рака на гърдата. Оттогава всяка година през този месец в цял свят се организират различни събития, чиято цел е както да популяризират причините за възникването на това заболяване, така и да акцентират върху огромното значение на превенцията и ранното му откриване, посочват на сайта си от Министерството на здравеопазването. Сред най-честите рискови фактори за развитие на рак на гърдата са напредването на възрастта, преболедуван в миналото рак на гърда, фамилна анамнеза за рак на гърда, генетично предразположение и др. Придържането към здравословен начин на живот - умерена физическа активност, поддържане на оптимални стойности на телесното тегло, ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол, може да намали риска от развитието на рак на гърдата, допълват от министерството. Ранната диагностика е ключът към успешното лечение.

По данни от анализ на здравеопазването в България през 2020 г. честотата на новите случаи на заболявания от злокачествени новообразувания е 399.3 на сто хиляди души от населението, е посочено в Националния план за борба с рака в България. Висока е заболеваемостта от злокачествени новообразувания на млечната жлеза при жените, простатата, кожата, трахеята, бронхите и белия дроб, дебелото черво, тялото на матката, шийката на матката, пикочния мехур и др.

България и Кипър са двете държави в Европейския съюз, в които смъртността от рак се е повишила през последното десетилетие.