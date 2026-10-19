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Пловдивчанин откри граната до Младежкия хълм по време на разходка

Никола Михайлов

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На Младежкия хълм били изпратени екипи на Военна, Криминална и Общинска полиция

Районът бил отцепен, военни пристигнали на място

Пловдивчанин вдигна на крак полиция и военни, след като се натъкнал на граната по време на вечерна разходка край Младежкия хълм, научи "24 часа".

Човекът подал сигнал за находката и на място били изпратени екипи на Военна, Криминална и Общинска полиция. След като станало ясно, че има корозирала граната, дошли и военни, които я обезвредили. Дотогава обаче районът бил отцепен.

"Беше преградено с полицейски ленти, имаше много патрулки", разказа очевидец, който се притеснил, че може отново да става въпрос за тежко криминално престъпление, като убийството на Георги Кузев на хълма преди 2 месеца и половина.

На Младежкия хълм били изпратени екипи на Военна, Криминална и Общинска полиция

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