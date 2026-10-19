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Българският храм в Лондон засия с нови стенописи

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Митрополит Антоний освети новите стенописи на българската църква в Лондон.

Българската православна църква „Свети Йоан Рилски" в Лондон вече е изцяло изографисана. Новите стенописи бяха тържествено осветени от Западно- и Средноевропейския митрополит Антоний по повод храмовия празник, който събра представители на българската общност в британската столица.

Храмът беше открит през февруари 2025 г. след мащабно възстановяване със значителна финансова подкрепа от българската държава и дарения на наши сънародници. Средствата обаче не достигнаха за изографисването му. Тогава трима български зографи решиха да довършат започнатото, като предоставят безвъзмездно своя труд, а необходимите материали бяха закупени с дарение от Александър Манолев. Бившият заместник-министър на икономиката е завършил висшето си образование в Лондон и е част от българската общност, която посещава храма.

Зад новите стенописи стоят месеци на усърден труд на иконом д-р Добромир Димитров, Галин Ганчев и Нели Белева. И тримата са завършили с отличие специалност „Иконография" в Православния богословски факултет на Великотърновския университет. С отдаденост, напомняща за възрожденските зографи, те пренасят традициите на българското църковно изкуство в сърцето на британската столица. Стенописите са изпълнени в неовизантийски стил, чрез силикатна техника и използването само на четири основни цвята.

В знак на благодарност за приноса към изографисването на църквата митрополит Антоний връчи на Александър Манолев ктиторска грамота по време на церемонията.

Днес храмът е не само място за богослужение, но и важен духовен и културен център за българите в Лондон. Той събира сънародниците ни около православната вяра, българските традиции и празници, като съхранява връзката им с родината.

Работата по изографисването на храма продължава, като предстои довършването на останалите пространства. За цялостното завършване на проекта ще се търси и допълнителна дарителска подкрепа.

В знак на благодарност за приноса към изографисването на църквата митрополит Антоний връчи на Александър Манолев ктиторска грамота по време на церемонията.
В знак на благодарност за приноса към изографисването на църквата митрополит Антоний връчи на Александър Манолев ктиторска грамота по време на церемонията.

Митрополит Антоний освети новите стенописи на българската църква в Лондон.
В знак на благодарност за приноса към изографисването на църквата митрополит Антоний връчи на Александър Манолев ктиторска грамота по време на церемонията.

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