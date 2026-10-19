Демерджиев: България е готова да разшири сътрудничеството с ООН срещу престъпността

България е готова да разшири сътрудничеството си с ООН в борбата с наркотрафика и трансграничната престъпност. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на 13-ата сесия на Конференцията на страните по Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност във Виена.

В рамките на форума Демерджиев проведе двустранна среща с изпълнителния директор на Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC) Моника Джума. Двамата обсъдиха стратегическите приоритети и конкретните възможности за задълбочаване на сътрудничеството, включително чрез съвместни инициативи, обмен на експертиза и укрепване на институционалния капацитет, съобщиха от МВР.

„Транснационалната организирана престъпност се развива по-бързо от всякога, използва новите технологии, прониква в легалната икономика и подкопава сигурността на нашите общества. Отговорът ни трябва да бъде също толкова динамичен, обединен и решителен. Не е достатъчно да неутрализираме лидерите на престъпните групи – необходимо е да разрушаваме цялата инфраструктура, която поддържа тяхната дейност", заяви Демерджиев пред участниците във форума.

В изказването си вътрешният министър потвърди категоричната подкрепа на България за Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност като основен инструмент за международно взаимодействие.

Той подчерта необходимостта от по-тясна координация между държавите, своевременен обмен на информация и адаптиране на съвместните действия към нововъзникващите заплахи. Сред основните предизвикателства открои киберпрестъпността, незаконния трафик на наркотици, трафика на хора, корупцията и екологичните престъпления.

Особено внимание беше отделено на защитата на децата и младите хора от въвличане в престъпна дейност, както и на ефективното управление на границите. Според Демерджиев устойчивите резултати изискват не само силни правоприлагащи институции, но и последователни политики за превенция, защита на пострадалите и партньорство с гражданското общество и частния сектор.

На срещата с Джума бяха обсъдени и възможностите за по-тесни професионални контакти в борбата с наркотрафика и трансграничната престъпност като цяло. Демерджиев потвърди готовността на България да разшири практическото си сътрудничество с UNODC и заяви амбицията на страната да участва по-активно във формирането на международните политики за противодействие на престъпността.

„България има готовността да бъде активен и надежден партньор на ООН – не само с политическа подкрепа, но и с експертиза, конкретни инициативи и практически резултати. Убедени сме, че сигурността е споделена отговорност, която изисква общи действия и устойчиви международни партньорства", подчерта вътрешният министър.

Участието на Демерджиев във форума и срещата с ръководството на UNODC потвърждават ангажимента на България към укрепването на международния правов ред и противодействието на транснационалната организирана престъпност. Страната заявява готовност да бъде активен партньор в международните усилия за гарантиране на сигурността на регионално и глобално равнище.