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15-минутен филм събира спомените на майка му, брат му, учителката, състуденти, колеги и приятели

Когато Иван Христанов решава да учи икономика в София, семейството му няма пари да го издържа.

Майка му заминава да работи в Гърция. Години по-късно тя си спомня един от разговорите със сина си. Казал ѝ, че яде лютеница, майонеза и хляб, а ако останат стотинки – купува една ябълка.

Това не е сцена от политическата биография на кандидат за президент. Това е една от историите в „Иван. Преди политиката“ – кратък филм, в който за Христанов говорят хората, които са го познавали много преди депутатските банки и министерските кабинети.

Филмът е 14 минути и 39 секунди. В него има кратки разкази. Детството, студентските години, първата работа, създаването на бизнес, приятелите, семейството и хората, които са работили с него. Христанов го няма, не разказва. Историята я разказват хората, с които го среща живота...

Учителката му не помни буен ученик. Спомня си скромно, любознателно момче, което чете и извън задължителните книги. Нейното определение е само в няколко думи:

„Тих, но упорит в добрите си намерения.“

Състудентите му помнят друго. Докато те излизали на кафе в почивките, Иван оставал да учи английски. Пари за уроци нямал. Започва работа още като студент. От ниско стъпало в международна счетоводна компания. След това идва задача, която една от тогавашните му ръководителки определя като трудна дори за нея – да помогне за вкарването в новия век на завод, в който счетоводството още се води на хартия.

Когато тя напуска, казва, че той вече е успял. И добавя нещо, което също звучи далеч от идеализиран политически портрет: бил си създал и приятели, и врагове.

Следва собствен бизнес, в началото на JetFinance са трима души. По спомен на една от колежките му при продажбата, компанията вече има над 1200 служители. Но втората половина на филма „Иван. Преди политиката“ почти престава да се занимава с кариерата на Христанов.

Въпросът става по-прост: какъв е човекът Иван?

Един приятел го описва като добър, топъл и сърдечен. Друг говори за човек, който чете много, преди да даде съвет. Брат му не харесва модерната дума „ментор“ и избира друга:

„Иван си е един даскал. Иван е един учител.“

Има и доста по-рязко описание. Ултрамаратонецът Божидар Антонов казва, че Христанов може да бъде благ човек, но и „брутално рязък и безкомпромисен“ към несправедливостите.

Самият спорт също присъства във филма. Христанов бяга планински ултрамаратони. Според Антонов едно от нещата, на които този спорт учи, е да губиш. Да се изправиш. Да анализираш. Да планираш. И пак да тръгнеш към целта.

Тъкмо тук филмът свършва.

Не с предизборно обещание, нито с номер или реч.

Последните думи са на класната му ръководителка:

„Ако човек е последователен и с морални ценности, той винаги ще успява в живота.“