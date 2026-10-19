Украинци и руснаци, румънци, гърци и японци на литургията за 1150 г. св. Йоан Рилски – небесния ни закрилник (Обзор)

Заедно я отслужиха Българският и Вселенският патриарх пред хиляди вярващи в Рилския манастир

Първи пристигна Симеон Сакскобургготски, поклони се на гроба на баща си цар Борис Трети

Повече от 3 часа продължи общата съборна патриаршеска литургия, отслужена от Вселенския патриарх Вартоломей и Българския Даниил. Стотици поклонници от цялата страна се стекоха в студеното утро в Рилската света обител.

С нея се отбелязаха 1150 г. от рождението и 1080 г. от успението на свети Йоан Рилски, небесен закрилник и покровител на българския народ. Това бе и

кулминацията на тридневното посещение на Вартоломей

у нас.

С 10 автобуса пристигнаха още наши и чужди туристи. Най-впечатляваща бе групата от Япония. Екскурзоводът им обясни, че са на празника на Рилския манастир и имат възможността да видят и чуят на живо двама патриарси - Вселенския и Българския. Изключително впечатлени, гостите не можеха да повярват на късмета си.

На службата в съборния манастирски храм “Рождество Богородично” присъстваха украинци, румънци, гърци и много рускоговорещи миряни.

Вселенският патриарх и Даниил бяха посрещнати в 9 сутринта на Дупнишката порта в манастира от митрополити, игумена на Рилския манастир Евлогий, тези на Троянския и Бачковския и от десетки духовници. Вселенският патриарх Вартоломей целува иконата на св. Йоан Рилски. СНИМКИ: БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА - БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ Вселенският патриарх Вартоломей и Българският патриарх Даниил

Вартоломей ги поздрави с “добро утро” на български

А час по-рано в светата обител пристигна Симеон Сакскобургготски, който се поклони на гроба на баща си цар Борис Трети. След дългата служба се снима пред храма с двамата патриарси и архиереите от БПЦ. И сподели: “Днешният ден за мен е наистина много вълнуващ!”.

В словото си след богослужението патриарх Даниил подчерта духовното значение на празника, който е кулминация на тържественото отбелязване на двете годишнини на св. Йоан Рилски.

“Особена радост и благословение за всички нас е в този празничен ден да бъдем заедно с нашия събрат и приятел в Христа, архиепископа на Константинопол и Вселенски патриарх Вартоломей, който с готовност се отзова на поканата да сподели и съпреживее с нас този толкова важен празник”, каза предстоятелят на православната ни църква. И се обърна лично към Вселенския патриарх: “Днешният празник има и особено лично значение за Вас, тъй като на този ден се навършват 57 години от Вашето ръкоположение в презвитерски сан.” Симеон Сакскобургготски

Това става точно на 19 октомври 1969 г. в съборния храм на Халкидонската богословска школа. “С братска обич споделяме радостта от тази свещена годишнина и заедно с Вас възнасяме благодарност към Бога за великия дар на свещенството. Приемаме като особено благословение това, че Господ ни удостои да бъдем заедно в този знаменателен ден в светата Рилска обител, пред пречестните мощи на преподобния и богоносен наш отец Йоан Рилски Чудотворец”, каза патриарх Даниил.

Свети Йоан Рилски е

не само закрилник на България, но и духовен пример за цялото православие,

заяви в словото си Вартоломей и призова да се пазят заветите му, както и чистотата на православната вяра.

“Дойдохме тук с дълбоко вълнение и голяма радост не само защото желаем да се поклоним на св. Йоан Рилски, когото и ние особено почитаме, и на неговите благодатни мощи, които от векове почиват на това свято място, и да измолим неговото застъпничество пред Бога за всички нас и за Църквата. Дойдохме също и защото самите вие сте ни скъпи и винаги копнеем да се порадваме на вашите лица, да видим вашия духовен напредък и преуспяване в Бога, да се съединим в молитва и свещенодействие, извършвайки тайнството на Църквата в божествената литургия, и заедно да участваме в общението на живота като истински братя в Христа”, каза Вселенският партиарх.

Той

подари на Рилския манастир пастирски жезъл,

кръст за благословение, комплект богослужебни съдове и икона на св. Йоан Рилски, изобразяваща един от най-старите известни образи на светеца, чийто оригинал се съхранява в Музея на Рилския манастир. Духовници и миряни извървяха традиционно литийно шествие около главния манастирски храм с иконата на светеца.

Мерките за сигурност в района бяха впечатляващи. Около 100 униформени полицаи бдяха за реда и подпомагаха стотиците шофьори да намерят къде да паркират. Солидна охрана имаше и от цивилни служители, както и от НСО.

Богослуженията за празника на Рилската света обител започнаха още в неделя с всенощно бдение с петохлебие, което продължи до 3 ч призори в понеделник.