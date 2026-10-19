14-годишният, намушкан от съученик в Карнобат, е с 6 дълбоки рани в гърдите

Заподозреният за нападението ученик е задържан

14-годишният ученик, намушкан от свой съученик в Карнобат, е с шест дълбоки прободни рани в областта на гръдния кош. При първоначалния преглед не е установено засягане на вътрешни органи.

Момчето е прието по спешност в МБАЛ „Сърце и Мозък" в Бургас в средно тежко общо състояние. Раните са обработени и се провежда антибиотично лечение. Към момента състоянието му е стабилно, но остава под активно медицинско наблюдение. Извършват се и необходимите образни изследвания за допълнителна оценка на състоянието му.

Инцидентът е станал около 11 ч. днес на игрище до Професионалната гимназия по селско стопанство в Карнобат, съобщиха.

Двете момчета са съученици от един клас. По първоначална информация напрежението между тях възникнало в неделя, а днес спорът прераснал във физическа саморазправа, при която едното момче било намушкано с остър предмет в гърба, съобщава БТА.

Заподозреният за нападението ученик е задържан.

От Районната прокуратура в Бургас заявиха, че засега ще се въздържат от предоставяне на подробности за инцидента. Информация ще бъде дадена след изясняването на повече факти по случая.