Домът за стари хора в Кърджали отвори врати обновен

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Домът за стари хора в Кърджали отвори врати след основен ремонт и разширение. Сградата е изцяло обновена, изградени са нови помещения, монтирани са два асансьора, а всяка стая вече разполага със собствена баня и тоалетна. Проектът е реализиран с над 1,6 млн. евро.

Домът е с капацитет 30 души, които се настаняват по двама в стая. Предвидена е възможност за настаняване и на семейства.

Към съществуващата сграда са изградени пристройки и допълнителен корпус за 5-има обитатели. Осигурени са ново обзавеждане и оборудване, рехабилитационна зала и медицински кабинет. Монтирана е и фотоволтаична инсталация с мощност 30 киловата за собствени нужди.

Лентата на обновената сграда прерязаха кметът на Кърджали Ерол Мюмюн, свещеноиконом Николай Величков и районният мюфтия Басри Еминефенди.

"Тези хора, родителите ни, по-възрастните, които са посветили своя живот на нашето отглеждане, възпитание и образование, заслужават достойни старини, специално отношение, внимание и уважение", заяви кметът.

Домът се управлява от областната организация на Българския червен кръст с председател проф. Тодор Черкезов, а общината предоставя сградата безвъзмездно. Проф. Черкезов припомни, че организацията предоставя социалната услуга вече 25 години.