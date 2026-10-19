Пускат временна линия № 40 до „Новата гора на София“ край Банкя

Временна автобусна линия № 40 ще осигурява достъп до мястото за залесяване на инициативата „Новата гора на София" в местността „Мъртвака" край Банкя. Линията се разкрива от Столичната община и „Център за градска мобилност" ЕАД и ще свързва автостанция „Банкя" с мястото за засаждане на дърветата, съобщиха от пресцентъра на Столична община.

Автобусите ще се движат на 24 и 31 октомври, както и на 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 ноември 2026 г.

От автостанция „Банкя" автобусите ще потеглят в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00 ч. В обратната посока, от спирка „Новата гора – Банкя", тръгванията ще бъдат в 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30 и 16:30 ч.

Маршрутът започва от спирка с код 0050 „Автостанция Банкя". Оттам автобусите ще завиват наляво по ул. „Стефан Стамболов", надясно по ул. „Александър Стамболийски" и ще продължават по маршрута на автобусна линия № 42 до кръстовището на ул. „Никола Й. Вапцаров" с ул. „Алеко Константинов". След това ще завиват надясно по ул. „Александър Стамболийски" до мястото за залесяване в местността „Мъртвака", където е крайната спирка с код 6798 „Новата гора – Банкя". В обратната посока автобусите ще се движат по същия маршрут.

По трасето ще се спира на всички съществуващи автобусни спирки, а за пътуването ще важат превозните документи за обществения транспорт.

При провеждане на балотаж на изборите за президент обслужването на временната линия на 1 ноември ще бъде отложено.