След 30 години забрава Младежкият дом в Кърджали се превърна в модерен център

След 30 години пауза Младежкият дом в Кърджали отново отвори врати, но вече като модерен Младежки център. Обновяването на емблематичната сграда е струвало близо 2,2 млн. евро, осигурени по Националния план за възстановяване и устойчивост. Лентата на новия център беше прерязана на официална церемония, на която присъстваха представители на държавната и местната власт, бивши директори на Младежкия дом, ръководители на образователни и културни институции и граждани.

"За мен е изключителен и вълнуващ ден. След 30-годишна пауза Младежкият дом отваря врати в много по-съвременен и модерен европейски вид", каза кметът Ерол Мюмюн. Той припомни, че поколения кърджалийци пазят спомени от сградата, в която са придобивали умения, създавали са приятелства и са развивали талантите си.

"Най-ценното за нас са децата и младежите на Кърджали. Нека това бижу бъде подарък за тях. Убеден съм, че оттук ще излязат новите учени, таланти, общественици", допълни Мюмюн.

Новият център е предназначен за ученици и младежи до 29-годишна възраст. В него ще се провеждат обучения, творчески работилници, спортни и културни прояви, дейности за кариерно ориентиране и неформално образование. Особено внимание ще се отделя на младите хора от уязвими групи и на преодоляване на социалната изолация.

Младежкият център вече отчита сериозна дейност. В реализираните 96 инициативи са се включили 2500 млади хора от община Кърджали, сред които 323 представители на ромската общност. Общо 1626 участници са преминали през различни обучения и интерактивни ателиета за придобиване на знания и умения.