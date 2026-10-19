Убитият в Столетово заплашвал единия от обвиняемите, че ще го качи в багажник и хвърли в река

Атанас Димитров твърдеше, че не е искал да убива съседа си, а само да защити себе си и брат си Иван

Пререканията между убития в карловското село Столетово Борис Кисьов и единия от обвинените за смъртта му братя Атанас Димитров продължавали с години. Откакто вторият си купил къща до загиналия през 2021-а, до фаталната дата през 2024 г. между тях имало редовни скандали. В един от случаите Кисьов заплашил Димитров, че ще го "хване на центъра, ще го вкара в багажника и ще го хвърли в някоя река".

Това разказа пред Окръжния съд в Пловдив подсъдимият, който реши да даде обяснения, след като магистратите приеха експертизите по делото. Атанас Димитров твърдеше, че не е искал да убива съседа си, а само да защити себе си и брат си Иван.

48-годишният мъж издъхна на 6 октомври 2024 г. Той живеел в Сопот, но тъй като работел в строителството и бил нает на обект в село Слатина, спал в наследствения си имот в Столетово, за да не пътува толкова много. Братята Димитрови пък притежавали парцел в съседство и между тях имало стара вражда заради бетонни панели, които Кисьов бил оставил в двора им. Според обвинението на фаталната дата двамата пили алкохол и отишли да се разправят с Кисьов, който ги посрещнал с изстрел от газов пистолет във въздуха. Прокуратурата твърди, че Иван го държал, а осъжданият неколкократно Атанас го намушкал с нож, като причинил общо 36 рани, 7 от които - фатални. Двамата са привлечени към наказателна отговорност за убийство с особена жестокост, което е довело до мъчителна смърт.

Атанас Димитров разказа, че се преместил в Столетово през 2021-а, когато излязъл от затвора. Борис Кисьов предложил да купи къщата му, но мъжът отказал и проблемите между тях започнали. Съседът бутнал 12 кола от оградата му, Атанас викнал полиция и служителите на реда му казали да измери двора си. Така открил, че всъщност притежава още 300 кв.м, с които се разпореждал Борис. Пуснал жалба, след което Кисьов стоварил бетонни панели в двора му.

"Казах му да ги изкара, той почна да ме псува, да ме плаши, да не го занимавам с глупости, че били тези 300 квадрата негови. Оплаках се на кмета на Столетово, той ми каза, че след някакво време ще ги изкара. Но след като се виждахме и му казах да си ги махне, той ми изкара ножица за лозя, аз се уплаших и си тръгнах", разказа Атанас пред съда.

Пререканията и оплакванията до кмета продължили, но ситуацията не се променяла. Димитров твърди, че на няколко пъти ходил да живее другаде и се прибирал в Столетово единствено, за да си гледа животните. Един ден, след като Борис вдигнал поредния скандал, този път в присъствието на внучката на Атанас, жена му се изнесла за постоянно в друго село. "Детето се уплаши, разплака се. Жената я взема и си тръгна в Кърнаре. Оттогава тя живее там, страх я е да се прибере. И аз отидох на Кърнаре, идвах само да си оправя животните", каза подсъдимият.

Във фаталния ден опитал да продаде един от конете си, не успял и се върнал в Столетово, където седнал да пие пред магазина. Атанас Димитров твърди, че тръгнал да си ходи, когато случайно с брат му срещнали Борис и започнал боят. След като видял пистолета и чул изстрел, извадил ножа си и започнал да "удря" с него пострадалия в краката.

"Ако исках да го убивам, щях да се изправя да го удрям в корема. Аз исках да се предпазя, да го съборя. Като го ударих с ножа, той падна на земята. И си тръгнах", обясни Димитров. След това отишъл в Кърнаре, казал на жена си, която се уплашила. Сменил дрехите си и спал на полето, а щом се върнал до апартамента ѝ, видял полицаите и се предал. По думите му чак в Районното разбрал, че Борис Кисьов е починал.

След като изслуша подсъдимия, съставът отложи делото за 11 декември. Съдът назначи нова аудио-видео техническа експертиза на видеозаписи от охранителни камери, които до момента не са изследвани.