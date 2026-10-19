България засилва наблюдението с дронове в Черно море

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Българската армия използва безпилотни летателни апарати за засилено наблюдение на Черноморието и прилежащото въздушно и морско пространство. Това съобщиха от министерството на отбраната във връзка с предприетите допълнителни мерки за сигурност по крайбрежието.

Дейностите са част от превантивните мерки за повишаване на сигурността и осигуряване на своевременна информация за обстановката в района, посочват от ведомството.

От военното министерство информират гражданите, че забелязаните полети на дронове по Черноморието може да са свързани с изпълнението на задачите по усилено наблюдение.

Засиленото наблюдение идва на фона на атаките с дронове срещу търговски кораби в Черно море край българския бряг. На 6 октомври бяха поразени корабите „Ейбъл" и „Алфа Ватан", а седмица по-късно – „Дигнити" и „Челси 3". Последният беше ударен от три дрона на около 17 морски мили източно от Бяла, а 15-членният му екипаж беше спасен.

На 12 октомври военният министър Димитър Стоянов заяви, че заради атаките България засилва разузнаването и патрулирането в Черно море, както и обмена на информация със съюзниците от региона и НАТО.