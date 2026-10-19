Подпалвачите от Германия Зека и Тирпан напуснали страната 90 минути след пламването на “Старлинк” (Обзор)

19-годишните младежи са в неизвестност, търсят ги с европейска заповед за арест

Установена е колата им, тя е на друг германски гражданин

19-годишните германски граждани Тирпан Бейтула и Зека Ислам, които са обвинени за палежа на антените на компанията “Старлинк” в с. Плана, са напуснали страната час и половина след инцидента. Това стана ясно в Софийския градски съд, който даде съгласие да бъде издадена европейска заповед за арест на младежите.

Подпалването става в 22,25 часа на 9 октомври, а те излизат през ГКПП Калотина в 23,55 часа. Влизат в страната от същия граничен пункт в 5,37 часа с автомобил “Фолксваген”. На граничните власти обясняват, че пристигат като туристи, но

през няколкочасовия си престой у нас не са се регистрирали никъде

Колата им е установена, стана ясно още в съда. Тя е на друг германски гражданин.

В съда се разбра, че и двамата младежи са родени в Германия. Зека е навършил 19 години през февруари, а Тирпан - през април.

Разследващите стигнали до тях по колата, която е заснета от камерите в района как напуска мястото точно в минутите около палежа.

На записите се виждали и два силуета, които обаче не можело да бъдат разпознати. Един от охранителите на телепорт Плана също забелязал два силуета в минутите около палежа, а други от телепорта видели пламъците. Според събраните доказателства Зека и Тирпан били с маски и ръкавици.

Огънят успял напълно да унищожи 3 антени, други 2 били частично съсипани, а други 3 били почернели, с обгорели кабели.

Там е имало общо 18 антени

на сателитната комуникационна система, стана ясно още в съда. Освен това имало опасност пламъците да засегнат и постройки, включително административната сграда на телепорт Плана. Той се намира в южната част на селото, което се води към софийския район “Панчарево”.

Според служебните адвокати на Зека и Тирпан нямало достатъчно доказателства, че те са извършили подпалването на антените, издавала ги само колата. Решението за европейската заповед за арест не е окончателно и може да се обжалва пред Апелативния съд. Престъплението, за което младежите са задочно обвинени на 14 октомври, се наказва от 3 до 10 години затвор. Къде се намират в момента Зека и Тирпан, не е ясно.