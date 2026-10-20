Знае чужди езици и може да го вербуват за шпионин - бизнесмен останал без лиценз за износ на бронежилетки

Няма опит в търговията с оръжие, знае чужди езици и може да бъде вербуван от чужда служба за сигурност. Това са основанията на ДАНС през октомври 2024 г. да обяви за “ненадежден” Юлиан Тошмаков, управител на фирма за бронирани жилетки.

Месец по-рано компанията му е получила лиценз за износ на продукцията си от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет. След писмото, подписано от бившия зам.-председател на ДАНС Деньо Денев, лицензът е отнет.

Фирмата на Тошмаков обжалва в Административния съд - София, и печели, а Върховният административен съд потвърждава решението, с което връща на междуведомствения съвет случая за произнасяне по лиценза.

Отговорът пак е отказ, а основанието е, че Тошмаков още е “ненадежден” по смисъла на закона. Справката на ДАНС за Тошмаков е държавна тайна. Заради това делото в Административния съд е засекретено, показа проверка на “24 часа”. Публичен е единствено протокол, в който адвокатът му Борис Велев разкрива защо клиентът му е обявен за ненадежден като причина да остане без лиценз. Той иска и разпит на агент на ДАНС, който посъветвал Тошмаков да изнесе бронежилетки в Турция за търговско изложение, а после подал сигнал до митниците и Гранична полиция, за да го проверят. Протоколът от разпита на агента също е засекретен. Историята е описана в друг съдебен акт. През февруари т.г. Тошмаков е поискал от съда да разпореди на митниците да не го обискират всеки път, когато напуска България.

На 27 септември 2024 г. Тошмаков е подал заявление до междуведомствения съвет, че ще участва на търговско изложение. Поискал разрешение да изнесе няколко мостри на бронежилетки в Турция за времето от 22 до 24 октомври 2024 г. На заседанието си на 8 октомври съветът отложил решението с мотив, че в заявлението за износ на мостри е приложен превод на договора за участие, който не е легализиран. Тошмаков бил платил голяма сума за изложението и казал на агента на ДАНС, който отговарял за него, че ще пренесе през границата в личния си автомобил части от няколко бронежилетки. На 19 октомври тръгнал към Турция, но на границата бил обискиран по сигнал от същия служител. Написали му акт. Справка в сайта на компанията му показва, че все пак е участвал на изложението с мострите. Дни по-късно, на 29 октомври, междуведомственият съвет към правителството отнема лиценза на фирмата на Тошмаков заради нарушен критерий за надеждност по данни на ДАНС.

Решението на Върховния административен съд, което потвърждава това на Административния за лиценза, също е публично. От него става ясно, че магистратите са се запознали със секретните материали.

“Съдът е анализирал разпоредбата на закона и писмото на ДАНС от 24 октомври 2024 г. за Юлиан Тошмаков. По отношение на това лице не е налице качеството “ненадеждност”, установено от ДАНС”, пише в решението на ВАС.

Самият Тошмаков дори свика в понеделник пресконференция, за да обяви, че завежда серия от дела по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди като крайна мярка, защото не е получил адекватно обяснение на казуса от десетки институции.

Сега фирмата му изнася продукцията си, но с посредници, на които се плащат комисиони. 90% от клиентите на “Тактикъл Експорт” били в чужбина. Докато е обявен за ненадежден, а лицензът му за износ е отнет, Тошмаков печели обществена поръчка през ноември 2025 г. за 600 бронежилетки за ГДБОП за 43 хил. евро. Сега работи по договор с Министерството на правосъдието за същия продукт. Собственикът с отнетия лиценз е категоричен, че не е осъждан, нито има разследвания срещу него. Завършил е право в Германия, а у нас се занимава с бизнес.