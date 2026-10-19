Шофьор загина при тежка катастрофа с три коли край Карнобат

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Тежка катастрофа между три автомобила е станала около 17:47 ч. на пътя Карнобат – Айтос. При сблъсъка е загинал на място шофьорът на лек автомобил „Шкода" с бургаска регистрация. Самоличността му все още се установява, съобщава bTV.

С тежки наранявания е и водачът на „Пежо 307" с ямболска регистрация. Пострадалият е 67-годишен мъж, който е транспортиран в болница „Сърце и мозък".

Третият автомобил, участвал в катастрофата, е „Фолксваген" с турска регистрация. Колата е управлявана от 55-годишен турски гражданин, чийто проби за алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

Заради инцидента пътят е затворен. Въведен е обходен маршрут през разклона за село Соколово, откъдето движението се пренасочва по черен стабилизиран земен път с дължина 2,5 км до разклона за село Кликач.