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Йотова към лекарите: Изкуственият интелект ще ви е най-добрият приятел, но ваша е отговорността

Волен Стефанов

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Илияна Йотова на "Лекар на годината".

"Изкуственият интелект ще навлиза все повече и ще бъде вашият най-добър помощник, най-добрият инструмент, но пак отговорността и решението ще бъдат ваши."

Това заяви президентът Илияна Йотова на събитието "Лекар на годината", организирано от Българския лекарски съюз.

"Медицината е една от науките, които се развиват със стремителна скорост. Новите технологии навлизат все повече, говорим за изкуствен интелект. Макар че зная, уважаеми лекари,  с каква усмивчица гледате всеки път, когато идва пациент и казва „А изкуственият интелект ми каза еди-какво си", допълни президентът.

"Днес искам да поздравя и всички онези, които дръзват да управляват държавни, големи, малки и общински болници в трудните времена, в които живеем. Тези, които решават да поемат и по пътя на частното здравеопазване, което среща толкова много предизвикателства. Но зная, че вие успявате, защото не е въпросът да направиш само болница или център, а да знаеш, че в нея хората ще получават помощ.Няма човешки живот без вас. За мен е щастие и вдъхновение всяка година да бъда с вас. Ние знаем какво оставяте в болничните стаи - целия си кураж. Позволете ни днес да кажем "благодаря". Ние, обществото, се нуждаем от вашия пример", добави Илияна Йотова.

"Уважаема г-жо министър, Ваша ще бъде грижата за справедливата здравна система и достъпа на всеки гражданин към здравеопазване", каза още тя.

"Искам да поздравя големите имена в медицината. Ние се гордеем с вас! Вие създавате школи на младите хора около вас, а те се изкачват на вашите рамене. Вероятно и вие не си давате сметка какво е да помогнеш на млад лекар. Изкуственият интелект ще бъде ваш помощник и ще навлиза все повече, но отново решението ще бъде ваше", заключи Йотова.

Илияна Йотова на "Лекар на годината".

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