Велислава Петрова: Китай да ползва влиянието си за деескалация на войната в Украйна

Инцидентите в изключителната икономическа зона на България в Черно море показват, че войната засяга пряко сигурността на корабоплаването и търговските пътища между Европа и Азия, каза тя след среща с китайския си колега Ван И

Призовах Китай да използва влиянието си за деескалация в Украйна и за постигане на всеобхватен, справедлив и траен мир.

Това заяви външният министър Велислава Петрова след срещата си с китайския си колега Ван И, който е на официално посещение у нас.

"Инцидентите в изключителната икономическа зона на България в Черно море показват, че войната засяга пряко сигурността на корабоплаването и търговските пътища между Европа и Азия", коментира Петрова. И бе категорична, че стабилизацията на средата за сигурност е общ интерес и отговорност, защото в нея се развиват икономически отношения, което изисква предвидимост, както и свободно корабоплаване.

От началото на месеца първо бе ударен един кораб край Румъния, преди седмица бяха атакувани два съда в изключителната икономическа зона на България, този вторник - още два, само на 15-17 мили от бреговете ни, а в четвъртък и два в непосредствена близост до пристанище в Румъния.

България подкрепя открития и конструктивен диалог между Европейския съюз и Китай, каза още външният ни министър. Според нея е важно да продължи диалогът на страната ни с Китай в сферата на търговията и инвестициите. Петрова бе категорична, че тези отношения се развиват динамично, а стремежът на правителството е процесът да е устойчив и полезен и за двете държави.

"Като член на ЕС, ще продължим да допринасяме благоприятното развитие на отношенията да продължи със същото темпо", каза тя.

България оценява безвизовия режим за нашите граждани и се надяваме той да продължи, допълни дипломат № 1. И обясни, че усилията за изграждане на директна самолетна линия с Китай са важни, и подкрепени от българската страна.

От своя страна китайският й колега Ван И заяви, че страната му е готова да задълбочи сътрудничеството си с България в сферите на изкуствения интелект и зеленото развитие.

"Съвместната работа в съхранението на енергия помага на България да заеме водеща позиция в Европа по капацитет за съхранение на енергия", коментира той.