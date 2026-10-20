9 кандидати за президент наляха пари от държавата за агитация в канал, гледан от 316 души (Графика)

Стотици хиляди евро, изплатени от държавата за предизборна реклама, отиват в малки и евфемистично казано, странни медии. Те са от медийните пакети на кандидати от долната половина на списъка мераклии за държавен глава. 27 двойки ще се явят на вота на 25 октомври, като тези, които не са издигнати от парламентарна формация, по закон имат право на по 20 хил. евро за агитация в медиите.

Най-голяма сума дотук от медийни пакети са отишли в телевизия “Справедлива България” - 124 484 евро към 13 октомври, вторник. Информацията е публична и се публикува всеки вторник от кампанията на сайта на ЦИК, т.е. към 20 октомври е възможно числата да са повишени. За сравнение на второ място по получени медийни пакети е БНТ, но с далеч по-малко - 57 855 евро.

Тв “Справедлива България” се излъчва основно онлайн и по само един от тв доставчиците, качват и видеа от предаванията си в YouTube, където гледаемостта им е под 100 души. Най-популярното им видео от последните пет дни е било гледано 316 пъти. Публикациите им във фейсбук от старта на агитацията имат 10 харесвания.

Неизвестната телевизия обаче е сключила договори за над 124 хил. евро от медийните пакети на 9 от кандидатските двойки. Четири от тях: Лъчезар Аврамов/Ивайло Атанасов, Искра Недева/Стоян Георгиев, Камен Тасков/Галя Иванова и Нако Стефанов/Нина Ламбова са налели в нея всички пари, които им се дават от държавата за кампанията - по 20 451,68 евро.

От информацията на ЦИК става ясно и за какво са сключени договорите. Лъчезар Аврамов и Ивайло Атанасов са платили за едно интервю на терен и 13 студийни. Методи Бъчваров и Ленин Станоев пък са подписали за 6 студийни интервюта, 6 видеа в праймтайма и два клипа на ден за 10 хил. евро.

“24 часа” опита да се свърже с представители на медията, но без успех. На сайта на телевизията е посочен мобилен номер за връзка, на който любезна дама обеща да изпрати телефона и името на собственика, но така и не го направи. Спря и да отговаря на обажданията. Тя не можа да обясни как телевизията им е успяла да сключи договори с 1/3 от кандидатите.

Същият телефон на телевизията обаче служи и за връзка с “холистичен и биоенерго терапевт” в София. Онлайн са видни съвсем пресни реклами на бизнеса (отпреди две седмици), но името на самия терапевт не е посочено, няма и снимка.

Услугата е наречена “Срещи със себе си” обещава да осигури “подкрепа по пътя към вътрешен баланс, осъзнатост и лична трансформация”. Адресът е в София, а фейсбук страницата доскоро се е казавала “Срещи със себе си с Рай На”.

Собственик на телевизията е “Стрийм тв”, а на фирмата - Искра Благоева Павлова и Катя Михайлова Кирева. Адресът е ул. “Коломан” 6 в София. На същия адрес е регистрирано и дружеството “Справедлива България”, представлявано от Катя Кирева, Иван Цветанов Павлов и Райна Иванова Стаменова. На него се намира бизнесцентър “Интерленд”, като сградата е собственост на Иван Павлов. Той е в управлението на сдружение “Петър Дертлиев”, а Стаменова е редовен кандидат по избори от различни партии. На парламентарните през април е била водач на листата на партия “Съпротива” от 25-и МИР в София и в Русе. Преди това се е пробвала за кмет на столичния район “Триадица” от “Граждани за общината”.

Павлов пък на вота през април е бил кандидат-депутат от Враца от партия “Съпротива”. От същата партия се е пробвал и Нако Стефанов - сега кандидат за президент, насочил всичките пари от медийния пакет към същата телевизия. Оказа се, че партия “Съпротива” и печелившата телевизия, както и терапевтът Райна имат един и същи телефон за връзка.

“Съпротива” е регистрирана и на същия адрес в сградата на Павлов. Съседка ѝ е партия “Обединена социалдемокрация”. А председател на “Съпротива” е Камен Тасков - още един кандидат, насочил целия си медиен пакет към “Справедлива България”.

Иначе партия “Съпротива” се казва така от ноември. Преди това се казваше “Булгари”, а от създаването си през 2014 до 2024 г. - “Българско национално обединение” на Георги Георгиев - Готи. По това време - през 2021 г., партията даде регистрацията си на бизнесмена Васил Божков за участие в изборите, преди да учреди своята “Българско лято”.

На сайта на телевизията няма информация за собственика на медията, нито на ръководството. “24 часа” се свърза със Светозар Съев - лидер на партия КОЙ и кандидат за вицепрезидент, също сключил договор за реклама със “Справедлива България”. Съев понякога води и предавания в телевизията. Пред “24 часа” той обясни, че го прави доброволно и не получава заплащане. Последното предаване е от 6 октомври. Не знаел името на собственика, но програмен директор на телевизията е Александър Аврамов, който е и водещ на политическите интервюта в телевизията. Съев не можа да обясни защо с кандидата му за президент Пламен Пасков са избрали да се рекламират там, не той взел решението. Александър Аврамов СНИМКА: Стопкадър "Справедлива България"

Медийните пакети се полагат на всички партии, коалиции и инициативни комитети, издигнали кандидати на президентските избори, ако не получават годишна държавна субсидия. Сумата бе 40 хил. лв., преобразува се на 20 452 евро. Парите се изплащат от ЦИК, но първо тя трябва да одобри условията, при които медията иска да подпише с кандидатите. Ако договорът не отговаря на тях, ЦИК не изплаща парите. За тези избори като доставчици на медийни услуги, които могат да изпълняват договори по пакетите от ЦИК, комисията е регистрирала 176 фирми.

Има и друга любопитна връзка - кандидатите Румяна Ченалова и Георги Георгиев са подали заявка за договор с радио “Енерджи” (“Р-22” ЕООД) за 915,12 евро. То е собственост на Валентин Христов - кандидат за вицепрезидент. Парите обаче още не са изплатени.

Схемата не е от вчера.

Още през 2015 г. разследване на “24 часа” разкри неправомерно използване на средства, одобрени от ЦИК за медии. Тогава комисията одобрява над половин милион лева за медии, които да публикуват агитация за референдума за електронното гласуване. Социологическите проучвания тогава обаче показаха, че едва 1/3 от българите знаят, че ще има референдум.

Най-шумен е случаят със сайта “Хаштаг-БГ”, който е на едноименната фондация. Той се появи в разгара на протестите срещу правителството на Пламен Орешарски и бе ползван като трибуна на т.нар. контрапротестиращи и властта.

Начело на фондацията “Хаштаг-БГ” е Милена Кичашка, съпруга на Петър Кичашки, едно от лицата по онова време на Института за модерна политика, създаден от бившия депутат от НДСВ Борислав Цеков. На 8 октомври на свое заседание ЦИК изведнъж одобри договори за публикации на агитационни пакети за референдума в сайт “Хаштаг” на стойност над 160 000 лева. Към сайта 30 хил. лв. насочи партията на Николай Цонев “Нова алтернатива”. Цонев и Цеков бяха заедно в НДСВ, а после участваха и в коалицията “Модерна България”.

През 2016 г., преди президентските избори, се разгоря дебат кой може да получава медийни пакети. Бе провокиран от решение на ЦИК, че участници в избори могат да плащат с тези пари само на национални телевизии, вестници и радиа. Тогавашната шефка на ЦИК Ивелина Алексиева обясни, че мотивът е да се отхвърли възможността те да се наливат в малки сайтове, свързани например с членове на инициативни комитети. И да се разсее и подозрението, че те са създадени именно с целта да получат медийни пакети. Решението си комисията взема заради съмнения за злоупотреби. Но “Единна народна партия” (чието лице бе Мария Капон) го обжалва като дискриминационно и ВАС го отмени на 7 октомври 2016 г.

През 2017 г. ЦИК включва и сайтовете и електронни медии като изпълнители на услуги по пакетите.

Сегашната ЦИК прие решение да изплати 490 840 евро за медийната кампания на 24 двойки в президентските избори тази неделя. Към 13 октомври вече са похарчени 438 412 евро. Това означава, че 1/4 от всички пари отиват в тв “Справедлива България”. Общо заявени от ЦИК от всички кандидати са 502 349 евро.

Илияна Йотова и Кирил Вълчев са вложили всичко - 20 402,40 евро, в БНТ. Андрей Гюров и Георги Кандев пък са подписали договор за 4996,8 евро с БНР и са подали заявка за още близо 15 хил. евро за отразяване по БНТ.

Костадин Костадинов и Петър Волгин нямат право на пакет, защото са издигнати от “Възраждане”, която взема субсидия. Иван Христанов и Стоянка Черкезова са вложили пълен пакет в “Евроком”. Кандидати за вицепрезидент дебатират безплатно в студиото на “Референдум” по БНТ. Снимка: стопкадър БНТ

4-ма претенденти, сред тях и Ленин, свързани с бившата ДС

Четирима от кандидатите за президент и вицепрезидент са работили за бившата Държавна сигурност или за разузнавателните служби на армията, обяви Комисията по досиетата, която скоро ще премине към агенция “Архиви”. От регистрираните в ЦИК 27 двойки за изборите тя проверила общо 29 души, защото останалите не са били пълнолетни към 1991 г., когато е закрита ДС.

Кандидатът за президент Нако Стефанов е бил нещатен сътрудник от 1974 г. на МВР - Плевен, по линия на военното контраразузнаване. Той е японист, преподавател в СУ.

Агенти са били и трима от кандидатите за вице. Валентин Христов (на Йордан Малджански) е сътрудничил на 6-о управление на ДС. Ленин Станоев (на Методи Бъчваров) е работил за Първо главно, а за Славчо Велков (в двойка с Волен Сидеров) се знае отдавна, че е бивш служител на БНА и МВР.

