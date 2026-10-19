Радев пред Вселенския патриарх: Православната вяра съхранява моралните ценности

Православната вяра съхранява моралните ценности и обединява обществото в свят на разделение и противопоставяне. Към корените на вярата трябва да се връщаме в дните на изпитания, като бъдем по-смирени и по-отворени един към друг. Това заяви министър-председателят Румен Радев на среща с Вселенския патриарх Вартоломей.
В срещата участваха и българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, вицепремиерът Иво Христов, духовници от Вселенската патриаршия и синодални архиереи от Българската православна църква, съобщиха от Министерски съвет.
Радев изрази увереност, че настоящата визита на Вселенския патриарх в България ще даде нов тласък на отношенията между Българската православна църква и Константинополската патриаршия и ще даде опора на хиляди вярващи.
„Ценим Вашите усилия да бъдете глас на разум и мъдрост и да призовавате за мир", обърна се премиерът към патриарх Вартоломей.
Министър-председателят подчерта, че културният диалог, вярата и отговорността на държавните институции са здравата основа за изграждането на по-добро бъдеще за идните поколения.
Радев изрази и признателността си за дадената от Вселенския патриарх благословия за историческия акт на добросъседство между България и Гърция, благодарение на който тленните останки на цар Самуил се завърнаха в България.
„Показахме, че две държави могат да загърбят противоречията от миналото и да се превърнат в стратегическа ос на просперитет на Балканите", посочи Радев.
В хода на разговора премиерът поздрави патриарх Вартоломей по случай 35-ата годишнина от неговата интронизация и му отправи сърдечни благопожелания.
От своя страна Вселенският патриарх изтъкна значението на сътрудничеството между Българската православна църква и Вселенската патриаршия за доброто на православието. Той пожела на премиера Радев и ръководеното от него българско правителство успех във всички начинания за благото на българския народ.
Патриарх Вартоломей отправи и покана към министър-председателя Румен Радев да посети Вселенската патриаршия.