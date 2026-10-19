Кандидатът за президент разговаря със симпатизанти в Перник

Трябва да се справим с бедността и неравенствата в страната. В 21 век България – държава член на Европейския съюз, страда от този проблем, първи сме в Европа по неравенства – много богати и бедни хора, географски дисбаланси, липса на достъп до образование, до здравни грижи. Това заяви кандидатът за президент Илияна Йотова на среща с граждани в Перник.

Йотова подчерта, че най-големият проблем пред България е социалният. „Държавата трябва да се върне на мястото си, първата ни задача е да се погрижим за най-бедните и уязвимите", посочи тя. По думите й държавният бюджет за следващата година е голямо предизвикателство предвид опразнената хазна, но и голяма възможност за това в него да бъде заложена добра социална политика.

Илияна Йотова с Георги Първанов и кмета Станислав Владимиров в Перник.

Илияна Йотова изтъкна трудното наследство, което е заварило новото правителство. „Това е резултатът от години на безпринципни коалиции и сглобки, на политическа нестабилност, която обслужваше много тесен т.нар. елит. Трупани с години проблеми гърмят като мини всеки ден", заяви тя. Йотова посочи, че естествено днес е голяма съпротивата срещу правителството, мнозинството в парламента и всички, които искат правова държава. „Доскоро най-важният закон в държавата беше шуробаджанащината. Повече няма да позволим това", подчерта кандидатът за президент.

Георги Първанов поздравява Илияна Йотова в Перник.

Илияна Йотова изтъкна, че е време за събиране, а не за разделяне. „Най-евтиният начин да управляваш е разделението. Успехът на България е институциите да работят заедно, всяка според правомощията си, но с взаимен коректив", заяви тя и подчерта, че е човек, който винаги търси съгласието в името на България.

Илияна Йотова разговаря със симпатизанти в Перник.

„Когато се събираме, ние сме силни – на това ни учи и историята на Перник. Град на предприемачество, визионерство, трудолюбие", подчерта кандидатът за президент. Тя благодари за подкрепата на хората в Перник: „Дават ми кураж и самочувствие всяка подадена ръка или усмивка с пожелание за успех."

Илияна Йотова разговаря със симпатизанти в Перник.

Дошлите да подкрепят Илияна Йотова подчертаха, че страната ни има нужда от лидери като нея, хора с характер, които отстояват позициите си, но умеят да водят диалог и да чуват другото мнение.