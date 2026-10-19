Вижте как Царевец грейна в розово - знак на подкрепа за жени с рак на гърдата

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Крепостта Царевец тази вечер бе осветена в розово по повод Международния ден за борба с рака на гърдата – 19 октомври.

Старата столица отправи ясно послание - ранното откриване спасява живот.

Велико Търново стана част от международната здравна инициатива – в знак на солидарност и подкрепа към жените, борещи се със заболяването и към техните семейства.

И с конкретни цели - насърчаване на ранната диагностика, профилактиката, обществената информираност и внимание.

Заедно с Царевец, тази вечер в розово едновременно са осветени Народното събрание и Националният дворец на културата.

Инициативата е на народния представител от Велико Търново и председател на Здравната комисия в Народното събрание проф. Костадин Ангелов, подкрепена от Община Велико Търново и кмета Даниел Панов.