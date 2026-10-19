Глобиха мъж за нерегистрирана тротинетка в Асеновград, а такова изискване няма

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Санкцията вече е отменена от съда

Мъж от Асеновград беше глобен с 255 евро, след като беше засечен да кара нерегистрирана електрическа тротинетка. Той бил спрян за проверка около 8,45 часа на 18 март т. г. на ул. "Рожен". За случая била сезирана прокуратурата, но последвал отказ да се образува досъдебно производство, защото по закон регистрация се изисква само за моторните превозни средства.

Въпреки това в Районното в Асеновград издали наказателно постановление с въпросната глоба. Потърпевшият обжалвал и санкцията вече е отменена от Районния съд, защото всъщност нарушение няма.

Решението не е окончателно и може да бъде оспорено пред административните магистрати в Пловдив.