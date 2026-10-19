Събраха 7000 евро за белодробната болница във Велико Търново на благотворително събитие

Със 7000 евро, събрани по време на благотворителна вечер на „Лайънс клуб Велико Търново Янтра", ще бъде подкрепена общинската Специализирана белодробна болница „Д-р Трейман" във Велико Търново.
1500 евро от тази сума са набрани от общинската администрация. Сумата бе връчена от заместник-кмета на старопрестолния град Снежана Данева-Иванова по време на събитието.
Благотворителната кампания бе първата, организирана от сървис-клубовете във Велико Търново, която целево подкрепя общинска болница. Средствата ще бъдат вложени в изграждането на помещения за новия рентгенов апарат, с който разполага белодробната болница. Кампанията остава отворена до приключване на ремонта.
В социалните мрежи кметът Даниел Панов благодари на „Лайънс клуб Велико Търново Янтар" с президент Даниела Христова, на всички гости и дарители, подкрепили каузата.
Заместник-кметът Снежана Данева-Иванова и управителят на болницата „Д-р Трейман" д-р Стела Денчева също изказаха благодарност към всички, които помагат за реализацията на важна инвестиция в името на здравето.
Благотворителната вечер обедини над 160 общественици от Велико Търново и региона в името на доброто.
Връчена бе и награда „Янтар" за благотворителност. Неин първи носител е Даниел Панов – за цялостен принос, щедрост и съпричастност към благотворителната дейност, съобщиха от общината.