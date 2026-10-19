Събраха 7000 евро за белодробната болница във Велико Търново на благотворително събитие

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Със 7000 евро, събрани по време на благотворителна вечер на „Лайънс клуб Велико Търново Янтра", ще бъде подкрепена общинската Специализирана белодробна болница „Д-р Трейман" във Велико Търново.

1500 евро от тази сума са набрани от общинската администрация. Сумата бе връчена от заместник-кмета на старопрестолния град Снежана Данева-Иванова по време на събитието.

Благотворителната кампания бе първата, организирана от сървис-клубовете във Велико Търново, която целево подкрепя общинска болница. Средствата ще бъдат вложени в изграждането на помещения за новия рентгенов апарат, с който разполага белодробната болница. Кампанията остава отворена до приключване на ремонта.

В социалните мрежи кметът Даниел Панов благодари на „Лайънс клуб Велико Търново Янтар" с президент Даниела Христова, на всички гости и дарители, подкрепили каузата.

Заместник-кметът Снежана Данева-Иванова и управителят на болницата „Д-р Трейман" д-р Стела Денчева също изказаха благодарност към всички, които помагат за реализацията на важна инвестиция в името на здравето.

Благотворителната вечер обедини над 160 общественици от Велико Търново и региона в името на доброто.

Връчена бе и награда „Янтар" за благотворителност. Неин първи носител е Даниел Панов – за цялостен принос, щедрост и съпричастност към благотворителната дейност, съобщиха от общината.