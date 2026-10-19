Софийската адвокатска колегия събира сигнали за бавно правосъдие до края на годината

Всеки гражданин, засегнат от бавно правосъдие, може да подаде сигнал до Софийската адвокатска колегия (САК). Това призовават от ръководството ѝ, което обяви началото на инициативата „Да подобрим съдебната система заедно".

Първият проблем, върху който ще се фокусира кампанията, е забавеното правораздаване. До 31 декември 2026 г. колегията ще събира сигнали както от адвокати, така и от страни по съдебни дела, за да установи причините за забавянията и да предложи мерки за преодоляването им, посочват от колегията на своя уебсайт.

Освен сигналите от граждани и адвокати САК ще поиска от Върховния касационен съд информация за забавените тълкувателни дела и причините за това. Колегията ще изиска и от Висшия съдебен съвет докладите на административните ръководители на съдилищата за извършените проверки по дела, които не са приключили в разумен срок, както и за предприетите мерки и действия. Тези доклади вече са готови и бяха приети от ВСС в края на септември.

„Адвокатите от САК сезират често Адвокатския съвет за конкретни проблеми в съдебната система или създаване на пречки пред адвокатската дейност, като подават сигнали за защита. В резултат на тези сигнали, Софийският адвокатски съвет подава различни становища за нередности пред ръководителите на съответните съдилища, пред Инспектората на Висшия съдебен съвет и други органи. Тази дейност на съвета в много случаи дава резултат и след подобна намеса съдебни състави са отменяли определение за даване ход на делото, насрочвали са бързо забавени дела или са издавали незабавно исканите от страната или адвоката документи", посочват от САК.

От колегията обаче подчертават, че когато проблемите са системни, сигналите на отделните адвокати не могат да ги разрешат трайно.

За да бъде възстановено усещането за справедливост и доверието на гражданите в правовата държава, е необходимо да бъдат решени не един или два проблема, изтъкват столичните адвокати.

„Дългогодишното наслояване на тези проблеми изисква активно участие на гражданското общество, професионалните общности и неправителствените организации в осигуряването на прозрачност и отчетност, включително чрез мониторинг на знакови дела и сигнализиране за корупционни практики", обясняват те.

В рамките на първия етап от кампанията колегията ще събира сигнали за различни прояви на забавено правосъдие, сред които:

Забавено образуване на делата и конституиране на страните;

Забавено произнасяне за оставяне на исковата молба или жалбата без движение, както и забавено подготвително заседание и насрочване на делата;

Значително отлагане във времето на съдебните заседания;

Отлагане на производствата заради забавено изготвяне на експертизи;

Забавено постановяване на съдебни актове;

Липса на произнасяне по искания на страните, включително за издаване на изпълнителен лист, преписи и други документи.

От САК уточняват, че осигуряването на бързо и ефективно правораздаване е задължение както на магистратите, така и на адвокатите, които представляват страните по делата.

Колегията извършва проверки по всеки сигнал срещу адвокат за нарушения на чл. 24 от Етичния кодекс на адвоката, когато се твърди, че той създава пречки за нормалното развитие на съдебното производство и допринася за забавянето му.

От САК уточняват и че крайният срок на първия етап от инициативата не означава, че след него сигналите за защита при забавено правосъдие няма да бъдат приемани и разглеждани.

„Обявеният срок за първия етап от инициативата до 31 декември 2026г. не означава, че сигнали за защита при забавено правосъдие няма да бъдат приемани и разглеждани след тази дата, а цели единствено кампанията да се фокусира интензивно върху конкретен проблем в работата на съдилищата", посочват столичните адвокати.

Оттам уточняват, че сигнали за бавно правосъдие може да се подават на следния имейл: [email protected].