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Историческата сграда на Народното събрание грейна в розово за месеца за борба с рака на гърдата

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снимка: НС

Историческата сграда на Народното събрание в центъра на София беше осветена с художествено осветление, изобразяващо символа на борбата с рака на гърдата. Инициативата е по повод Световния месец за борба със заболяването.

Тя е по идея на председателя на парламентарната Комисия по здравеопазването проф. Костадин Ангелов и се реализира с подкрепата и личната ангажираност на председателя на Народното събрание Михаела Доцова, съобщиха от НС. 

Инициативата за отбелязване на Световния месец за борба с рака на гърдата започва през 1985 г.

снимка: НС

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