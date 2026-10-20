Намушканото 14-годишно момче в Карнобат е в стабилно състояние

Стабилно остава състоянието на 14-годишното момче, което беше намушкано с нож от свой съученик в Карнобат. Детето е настанено в болница, без опасност за живота.

В понеделник между двамата съученици възникна конфликт, който прерасна в сбиване на спортно игрище близо до Професионалната гимназия по селско стопанство. Пострадалото момче е получило седем прободни рани.

Детето беше шокирано, обляно в кръв. Беше с няколко прободни наранявания - 5 в областта на гърба вляво, едно отпред на гърдите под ключицата, и устната вдясно бе практически срязана на две, доста драматична гледка, разказа хирургът д-р Румен Христов пред Нова тв. Раните бяха сравнително дълбоки, на места около 10 см. За щастие, не проникваха в гръдната кухина, въпреки че са в проекцията на големи кръвоносни съдове. Детето ще остане под лекарско наблюдение докато е на антибиотик.

На това момче, което е направило инцидента, не му е за първи път, нападал е и друг път деца, разказа бащата на момчето Щилиян Стефанов. Скарали се, защото момчето седнало зад него.

Бащата разказа, че синът му не е агресивно дете, бил кротък, но все пак били деца.

Той не е очаквал да стане така, разказа и лелята на пострадалия Стоянка Петрова.

След инцидента нападателят избяга, но по-късно беше заловен от полицията и задържан за срок до 24 часа. Намерено е и оръжието.

Случаят е поет от районната прокуратура, но може да бъде прехвърлен към окръжната, тъй като може да бъде разглеждан като опит за убийство.