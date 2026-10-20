Петрова: Краят на войната в Украйна трябва да бъде договорен дипломатически

Външният министър Велислава Петрова и министър-председателят и министър на външните работи на Унгария Анита Орбан дадоха съвместно интервю пред БНТ.

Нашите двустранни отношения са стабилни - политически, икономически и културни, категорична бе министър-председателят и министър на външните работи на Унгария Анита Орбан.

"Унгария е солидарна с България. Силно подкрепяме сигурността в Черно море. Това е един от критично важните водни пътища към Европа. Може да бъде истински проблем, ако бъдат нарушени доставките на храни и се стигне до недостиг". Това каза заместник министър-председателят и министър на външните работи на Унгария Анита Орбан по повод атаките в Черно море.

"Черно море има значимост не само за нас, като държави, които сме черноморски страни, а и за цяла Европа и за страните от глобалния юг, които се възползват от търговските връзки и достъпа до зърно. Тези атаки, които продължават да се случват водят до създаване на усещане, че търговските кораби са се превърнали част от бойното поле. Това е абсолютно неприемливо", посочи външният министър Велислава Петрова.

"Видяхте, че по линия на НАТО има обмен на информация и готовност за сътрудничество за защитаване на морското пространство", добави още външният ни министър.

"Краят на войната и как ще изглежда той - трябва да бъде обект на ясно договорени по дипломатичен канал параметри между украинската и руската страна", коментира още Петрова по отношение на преговорите за мир за Украйна.

"Това, което се случва във Франция е резултат от една огромна поляризация в обществата. Виждаме, че има огромна разлика между мирното протестиране и вандализма. Трудното тук е, че такъв тип разделение и поляризация не се случват само във Франция, а и в много други страни", добави Петрова.