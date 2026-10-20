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Трима загинали и 29 ранени при 27 катастрофи през изминалото денонощие

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Снимката е илюстративна СНИМКА: Магистрала Тракия

Трима души са загинали, а 29 са ранени при 27 пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие в страната.

Това съобщиха от Министерството на вътрешните работи на сайта си.

В София са регистрирани два тежки и 35 леки пътни инцидента, при които няма ранени и загинали.

От началото на месеца тежките катастрофи са 414, при които има 34 загинали и 513 ранени. От началото на годината са регистрирани 5576 пътни инцидента, при които загиналите са 400, а ранените 6914 души.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г. тази година са отчетени 51 повече загинали участници в движението.

Снимката е илюстративна СНИМКА: Магистрала Тракия

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