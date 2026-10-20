US военен самолет за разузнаване патрулира над Черно море от Варна

Преди дни военният министър Димитър Стоянов заяви, че скоро идват съюзнически самолети от НАТО, които ще патрулират над Черно море

Американски военноморски самолет Boeing P-8A Poseidon е кацнал във Варна в следобедните часове на 18 октомври, съобщава сайтът Itamilradar. Той следи и анализира военните самолети и кораби на Италия в Средиземно море и прилежащите региони, включително и Черно море. Предполага се, че американският "Посейдон" е долетял у нас от италианската авиобаза "Сигонела" (Сицилия).

Самолетът, който е за разузнаване в морето, е извършил мисия в западната част на Черно море. Продължителната му дейност на ниска височина е по-скоро съвместима с морски патрул, отколкото с мисия, фокусирана предимно върху радиолокационното разузнаване. Точната му задача не може да бъде потвърдена само от проследяване на полета.

Появата му в региона идва след поредицата от атаки с дронове над търговски кораби в близост до България и Румъния. Няма обаче директни доказателства за това. самолет Boeing P-8A Poseidon СНИМКА: Екс

Темата с нарастващата опасност за сигурността в Черно море бе обсъдена в спешен порядък и на редовното заседание на Европейския съвет миналата седмица. През уикенда министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че скоро очакваме съюзническа авиация на НАТО, която ще патрулира над Черно море. Освен това обясни, че искаме самолети, ракети и антидрон системи от алианса, за да пазим Черно море.

Първо два кораба бяха атакувани в извънредната икономическа зона на България. Те бяха ударени от дронове в нощта срещу 6 октомври. Единият кораб - "Алфа Ватан", потъна, а вторият бе тежко опожарен, но още е на вода. Оглед на военните на "Ейбъл" не откри останки от дронове, с които да бъде установено категорично откъде е дошла атаката, станала в извънредната икономическа зона на България в Черно море.

След 1 часа на 13 октомври отново 2 кораба - "Челси 3" и "Дигнити" бяха ударени от дронове, като отново единият потъна. Този път атаката бе в прилежащата зона на страната ни, на около 17 морски мили от Варна и 15 мили от Крапец. Часове по-късно бяха ударени други 2 кораба в териториалните води на Румъния.

"Челси 3" бе изтеглен до пристанището в Бургас, където ще му бъде направен обстоен оглед, за да бъдат открити останки от дронове. И премиерът Румен Радев, и военният министър Димитър Стоянов поддържат категорична позиция, че няма да отправят обвинения нито към Русия, нито към Украйна за произхода на атаките, докато не бъде установено категорично чии са били дроновете, ударили търговките кораби.

Въпреки това България подкрепи позиция на Европейския съвет, според която Русия превръща храните в оръжие и подкопава световната продоволствена сигурност. Европейските лидери осъдиха нападенията срещу граждански плавателни съдове, търговски и товарни кораби, включително срещу плавателни съдове под флаговете на държави от ЕС.

Траекторията на полета на "Посейдон" показва как е прелетял над западната част на Черно море, източно от Варна, преди да направи няколко завоя над морската зона. Според наличните данни за проследяване части от мисията са били прелети под 9000 фута (2747 метра). Това е профил, съответстващ на морското наблюдение.

И въпреки че "Посейдон" може да извършва мисии по разузнаване, наблюдение и рекогносциране, е специално проектиран за морско патрулиране и борба с подводници. Ползва се и за откриване и проследяване на надводни плавателни съдове. Все пак поради ниската височина на полета, най-вероятно мисията му е била за патрулиране.

Работата на такъв самолет може да помогне за изграждането на по-чиста картина на морската дейност чрез комбинираната употреба на радарно наблюдение, електро-оптични сензори и други подобни системи. В зависимост от задачата, самолетът би могъл да допринесе за идентифициране на плавателни съдове, наблюдение на подозрителни движения и осигуряване на по-широка картина на морската ситуационна осведоменост.

От последния път, когато "Посейдон" е извършил мисия над Черно море, са минали няколко месеца.