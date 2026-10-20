Двама мъже на 69 и 38 години са загиналите в катастрофата на пътя Пазарджик - Пловдив

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Двама мъже на 69 и 38 години са загиналите в тежката катастрофа на пътя Пазарджик - Пловдив от понеделник вечерта.

Шофьорът на автобуса е от пазарджишкото село Сарая, а по-младият мъж, шофирал камиона, е турски гражданин със статут на законно пребиваване у нас.

Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Автобусът е пътувал по линията Пазарджик - Пловдив, където превозвал работещи в частна пловдивска фирма. За късмет в автобуса снощи не е имало пътници иначе жертвите неминуемо щяха да са много повече.

Водачът на камиона е превозвал метални профили и е работил като шофьор на камион за българска фирма със седалище в Пазарджишка област.

Причините довели до тежкия инцидент са в процес на изясняване, беше извършен оглед от дежурна група на РУ-Пазарджик в присъствието на съдебен лекар, образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик.

Пътят Пазарджик - Пловдив е отворен за движение в двете посоки.