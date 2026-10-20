Двама мъже са задържани за побой на съпругите си в Свищов и Елена

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Двама мъже, нанесли побой на съпругите си, са задържани от служители на Районните полицейски управления в Свищов и Елена.

Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново за БТА.

Снощи около 20:30 ч. съдействие в полицията е потърсила жителка на крайдунавския град. Тя обяснила, че мъжът, с когото живеела на семейни начала, ѝ е нанесъл побой. След намесата на полицията той е задържан за срок до 24 часа.

По идентичен случай работят и полицаи от Районното управление в Елена.

По двата случая са образувани досъдебни производства.

БТА припомня, че на 13 октомври полицаи от Павликени задържаха 53-годишен мъж за домашно насилие.