Тонове храни с изтекъл срок на годност намериха в Плевен

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Тонове храни с изтекъл срок на годност са открити при специализирана полицейска операция в Плевен.

Служители от сектор „Противодействие на икономическата престъпност" при Областната дирекция на МВР и експерти от Областна дирекция по безопасност на храните са извършили проверка в склад към складова база за производство, съхранение, разпространение и търговия на опаковани хранителни продукти от неживотински произход. Установен е собственикът на търговския обект – 64-годишен.

Това съобщи говорителят на ОДМВР в Плевен Мариана Цветкова, предава БТА.

При проверката са открити 10 158 килограма храни от неживотински произход с изтекъл срок на годност; храни без положена идентификационна маркировка - 480 килограма; без поставена информация на български език - 15 254 килограма, а с поставена информация на български език и в срок на годност - 54 492 килограма. В обекта са намерени и общо 31 274 литра напитки.

След извършена справка в регистрите на ОДБХ е установено, че складът не е въведен в експлоатация за съхранение на храни от неживотински произход.

По случая е изготвен констативен протокол, като е издадено и разпореждане за насочване всички продукти за унищожаване и забрана за пласирането им в търговската мрежа, добави Мариана Цветкова.

Работа по случая продължават служители от ОДБХ – Плевен. На собственика на обекта ще бъде съставен акт за установените нарушения.

В края на септември при проверка на склад за търговия на едро с храни в Плевен бяха установени близо 16 тона храни и над 6200 литра напитки, неотговарящи на нормативните изисквания. Проверката беше извършена след сигнал от инспектори от ОДБХ – Плевен, съвместно със служители на ОДМВР.

През месец май при специализирана акция в Плевен бяха открити и насочени към екарисаж 120 килограма пилешко месо без маркировка.