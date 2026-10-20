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Николай Нанков: Не може да затваряш тунел на магистрала за ремонт преди да е приключила реконструкцията на обходния път

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Николай Нанков СНИМКА: ГЕРБ

"Управляват ни неможачи и безхаберници. Един адекватен график за ремонтите на "Хемус" не могат да направят - какво остава за нещо по-сериозно", това написа във фейсбук профила си депутатът от ГЕРБ Николай Нанков. 

Ето какво още пише той: 

Още от лятото повтарям, че не може да затваряш тунел на магистрала за ремонт преди да е приключила реконструкцията на обходния път. Глас в пустиня.

Но Шишков вече половин година е министър (при това за трети път) и какво прави - разтяга локуми, но адекватни действия нула! Защо му трябваше да затваря тунел "Топли дол" преди да е приключил плановият основен ремонт на обхода през Витиня (на път I-1), който започна преди година?

Сега пък си търси ново оправдание - имало опасност от свлачище при голямата анкерна стена. Добро утро, г-н министър! За какво аварийно затваряне бълнуват Шишков и подопечните му клакьори? Още от януари тази година има сключен договор за укрепване на това свлачище (виж в коментари). Сега ли се сеща? Кого лъже Шишков?

Стотици хиляди шофьори си късат нервите в тапите, не ми се мисли какво ще е по Коледа. А като падне сняг - какво ще каже Шишков на пътуващите? Какво планира той като хората, какво придвижи като процедури? Нали бяха готови, нали можеха и нали щяха да успеят?! Е, успяват разбира се, да късат нервите на хората.

Нямаше ли в ПБ някой с акъла си - да спре поредния налудничав порив на Шишков? Който обикаля страната като в някакво пътуващо шоу и само оправдания, обвинения, все някой друг му е виновен. Но така е - на крива ракета, космосът й пречи!

Николай Нанков СНИМКА: ГЕРБ

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