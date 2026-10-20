Обвиниха 25-годишен, предизвикал катастрофа със загинал на околовръстното в София

Софийската градска прокуратура обвини 25-годишен шофьор за катастрофа със загинал на околовръстното в София. Обвинението е внесено в Софийския градски съд и е за причиняване на смърт по непредпазливост.

Катастрофата е от 19 април миналата година, навръх Великден. Около 02:57 ч. младежът шофирал мерцедеса си по околовръстното в посока от с. Световрачене към с. Локорско. В района на паркинг за камиони той се движел със скорост 165 км/ч, несъобразена с атмосферните условия – силен дъжд и слаба видимост в тъмната част на денонощието. Установено е, че съобразената с тези условия скорост следвало да бъде не повече от 57 км/ч.

25-годишният ударил фолксваген, който се движел пред него в същата пътна лента. При катастрофата шофьорът на другия автомобил починал на място.

Според обвинителния акт водачът е нарушил правилата за движение по пътищата.

Предстои Софийски градски съд да насрочи разпоредително заседание по делото.