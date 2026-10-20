Командирът на ВВС опроверга слухове, че го гласят за началник на отбраната

Бивш депутат го обвини в "прогресистка шуробаджанащина" и "непотизъм". Генерал Русев: Така и не можа да преживее натрупаната в него женска злоба

Аман от щуротии! Информаторите ви не стават!

Така командирът на ВВС ген. Николай Русев опроверга слуховете, че ще става началник на отбраната.

В понеделник редица сайтове описаха слухове, че премиерът Румен Радев ще назначи Русев за началник на щаба на отбраната, след като на 30 септември стана ясно, че настоящият шеф на отбраната адм. Емил Ефтимов е подал рапорт за освобождаване от военна служба с 3-месечно предизвестие. Всички информации бяха с анонимни източници.

А след излизането на информациите бившият независим депутат от 50-то Народно събрание и бивш началник на президентския кабинет на Радев Калоян Методиев атакува остро ген. Русев.

"Оставяме настрана, че за мен Русев няма качества за подобен пост. Зрялост и осанка! Пише лигавщини по социалните мрежи, обижда каруцарски, демонстрира поведение, което не подобава и на кухненски старшина. Достолепието къде е", пише Методиев.

Не за пръв път той пише критични постове по адрес на командира на ВВС в социалната мрежа. Наричал го е и "протеже, семеен приятел на Румен Радев".

В сегашния си пост бившият депутат определя Русев като пример за "ярък непотизъм". И изброява няколко причини за твърдението си: роднински (кумски) връзки с министъра на отбраната Димитър Стоянов, назначението в СЕМ на съпругата му Габриела Наплатанова и семейно приятелство с премиера Радев, който "го направи генерал".

"Поредната прогресистка шуробаджанащина в държавата. От 25 години вевесарите окупираха върховете на армията. Всички договорки за ротация бяха грубо потъпкани. Наричат презрително сухопътните войски - кашимери, по-долни и т.н. Изолираха ги от управлението на армията. Плодовете ги виждаме всички. Армията в този си вид е един безмислен разход. И видимо безполезен в реална кризисна ситуация", пише още Методиев.

Той дори заявява, че "вевесарският кръг от Граф Игнатиево" е превърнал армията във "вариете с шоу програми, демонстраии, чествания". "В момента тази група, която даже е от едно и също поделение до Пловдив, си има премиер, военен министър, шеф на комисия по отбрана (Иван Лалов от "Прогресивна България" - б.р.) в парламента и "наводни" държавната администрация със свои колеги, роднини, дъщери, синове", пише Методиев.

"В момента се падат средно по 1,5-2 генерала на един летящ боен самолет. Адмирал и половина на един боен кораб. Няма друга такава армия на планетата. Униформен цирк. Изпопроизведоха се генерали на тонове", допълва той. И заявява, че новият началник на отбраната трябва да бъде от Сухопътните войски.

"Г-н Калоян Методиев така и не превъзмогна унижението и натрупалата се в него женска злоба! То и няма за кога! Литкат Ви като пубертет на първа среща! Поздрави, г-н Методиев! И това ще преживеете, но срамът...", пише пък ген. Русев в своя пост, с който отхвърля слуховете, че ще заеме най-висшия пост в армията.

В коментарите към него съпругата му Габриела Наплатанова пише, че подобни твърдения вече са станали банални.

"Работата, която вършим изисква експертиза, която се тества ежедневно. За тези позиции трябва дълъг професионален стаж, противно на внушението, че може всеки да бъде сложен с връзки и да стои без нужните качества. И последно : кум ни е Васил Василев-Зуека. Това е публично известен факт, с който много се гордея", категорична е тя, с което отхвърля твърдението на Методиев, че кум им е Димитър Стоянов.

Че Русев е фаворит за наследник на адм. Ефтимов писа и "24 часа". Но политическите клюки сочат и ген. Красимир Кънев, който в момента е зам.-началник на отбраната.

В поста си Калоян Методиев обръща внимание и на оттелянето на Ефтимов: Принудиха ли го или той не издържа? Ситуацията е скандална!, категоричен е той.

Всъщност причините за напускането на адм. Ефтимов така и не станаха ясни публично.

Ефтимов постигна немислимото за висш военен през демократичната ни история, премина през цели 13 правителства и накрая си тръгва като човека, осъществил голямата модернизация на армията и вкарал НАТО в България години след като България влезе в НАТО.

Често пъти обаче това лавиране бе с цената на обвинения, че е безгръбначен, прекалено сговорчив с политиците, на моменти дори липсващ. Именно той успя да постигне исторически най-голямото увеличение на доходите на военните, работейки през това време със 7 различни министри на отбраната и техните политически проблеми.

В крайна сметка, възползвайки се от политиците и без да пести благодарности към тях, Ефтимов стигна до 30% увеличение на заплатите на военните и в момента чистата стартова на току-що постъпващ редник е 1200 евро. От друга страна, си създаде и откровени врагове в лицето на генерали, на които опитваше да наложи натовската практика, че нямат място в социалните мрежи и политическите разправии.

Адм. Емил Ефтимов е началник на отбраната от 30 март 2020 г. Той стана едва втория морски офицер, заставал начело на Българската армия, след като през 2014 г. на поста бе назначен вицеадмирал Румен Николов. Вторият мандат на Ефтимов като шеф на отбраната започна през 2024 г. и трябваше да продължи до март 2028 г.