София обмисля целогодишна нискоемисионна зона за коли, но неясно от кога

София обмисля разширяване на действието на нискоемисионната зона за замърсяващи автомобили, която в момента действа от 1 декември до края на февруари, но все още не е ясно от кога. Идеята е градът постепенно да върви към целогодишна нискоемисионна зона. Това стана ясно от думите на кмета на столицата Васил Терзиев, който откри международна конференция, посветена на качеството на въздуха, организирана от Института за европейска политика по околна среда в партньорство с Clean Air Fund.

"Това е една от посоките, в които смятаме да развиваме нискоемисионната зона, защото тогава ефектът от въвеждането ще е най-осезаем. Дори и сега за няколкото месеца, в които действа, се вижда положителният резултат, но ако тя работи целогодишно резултатите, ще са много по-добри. Когато става дума за нещо, което касае и здравето, и семейния бюджет на много хора, е от изключителна важност да се направят тези смели стъпки. Доказана е връзката между замърсяването на въздуха и редица заболявания, затова за нас всичко, което е свързано с подобряването на качеството на живот на всички софиянци, е основополагащо. Затова се радвам, че работим с международни партньори, за да може да развиваме тези политики. Важна е и програмата, която вече обявихме за безплатна подмяна на старите отоплителни уреди на над 11 000 домакинства", заяви Терзиев.

Той уточни, че в момента се работи над финансиращи програми, които да помогнат на хората да си подменят автомобилите.

"Дали ще има промяна, зависи от волята на СОС. Но за нас не е самоцел да вкараме някаква политика, затова няма да го направим преди да сме измислили всички съпътстващи решения и да имаме политическа подкрепа", уточни кметът.

Той напомни, че от 1 януари 2029 г. ще бъде забранено използването на твърди горива за отопление за целия град, а за автомобилите зоната се разширява постепенно.

София показва прогрес и смелите действия на столицата вдъхновяват и другите градове. Резултатите на София за 3 г. показват на другите градове, че и те могат да постигнат подобряване на качеството на въздуха. Важно е да подчертаем, че мерките не са само ангажимент на общината, но е нужно и гражданите да се включат в тях и да разберат какви са ползите и да са част от тези действия, заяви Сесилия Вака Джоунс, изпълнителен директор на Breathe Cities.