Арестуваха 57-годишен в София, имал порно с деца в дома си

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Задържаха 57-годишен мъж в София, а в жилището му откриха порно материали с деца, съобщиха от Софийска районна прокуратура.

Арестуваният И.Д. вече е с обвинение. Порнографските материали са иззети на 19 октомври, не е ясно от кога ги е съхранявал. Били са на различни технически устройства, с деца, които не са навършили 18 години.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода" от пет до десет години.

По досъдебното производство са разпитани свидетели, извършено е претърсване и изземване. Приобщени са множество веществени доказателства, в това число компютърни конфигурации.

С постановление на наблюдаващ прокурор И.Д. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо обвиняемия.