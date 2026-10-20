Арестуваха 57-годишен в София, имал порно с деца в дома си

Задържаха 57-годишен мъж в София, а в жилището му откриха порно материали с деца, съобщиха от Софийска районна прокуратура.
Арестуваният И.Д. вече е с обвинение. Порнографските материали са иззети на 19 октомври, не е ясно от кога ги е съхранявал. Били са на различни технически устройства, с деца, които не са навършили 18 години.
По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода" от пет до десет години.
По досъдебното производство са разпитани свидетели, извършено е претърсване и изземване. Приобщени са множество веществени доказателства, в това число компютърни конфигурации.
С постановление на наблюдаващ прокурор И.Д. е задържан за срок до 72 часа.
Предстои прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо обвиняемия.