Мъж загина на Околовръстния път на Пловдив при челен сблъсък

Фирмен микробус се блъсна челно в товарен автомобил на Околовръстния път на Пловдив в посока Брестник, в резултат на което е загинал мъж, информира полицията. Сигналът е получен към 10 часа днес.

От екип на Спешна помощ е констатирана смъртта на водача на буса, който се е наложило да бъде изваден с помощта на специализирана техника на пожарната. Местопроизшествието е запазено, създава се организация се оглед и разследване на обстоятелствата около катастрофата. Полицейски служители пренасочват трафика по обходни маршрути.



