Разследва се сигнал за купуване на гласове в Каолиново

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Криминалисти от Районно управление - Каолиново разследват сигнал за купуване на гласове.

Около 21:00 ч. на 18 октомври в полицейското управление е постъпил сигнал от 44-годишен мъж от с. Тодор Икономово. Той е съобщил, че в следобедните часове на деня мъж от същото село му е дал 100 евро, за да гласува за определен кандидат на предстоящите на 25 октомври избори за президент и вицепрезидент. Подателят на сигнала е посочил малкото име на мъжа, от когото е получил парите.

Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен, пише БТА.

Случаят е докладван на дежурен прокурор. Образувано е бързо производство за престъпление по чл. 167, ал. 2 от Наказателния кодекс за престъпления срещу политическите права на гражданите.

Специализирана полицейска операция за пресичане на престъпления, свързани с изборното законодателство и противодействие на битовата престъпност, се проведе на 15 октомври в Шуменско. Специализирана полицейска операция бе в ход и на територията на община Шумен. Основната ѝ задача бе предотвратяване на престъпления и нарушения, свързани с изборния процес.