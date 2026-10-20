Министър Ефремова: Готвим законови мерки за по-малко хора на минимална заплата

Предстои разговор за намаляване броя на хората, които получават минимална работна заплата и увеличаване на възможностите за по-добро възнаграждение. Това е посоката, която залагаме и за законодателните мерки.

Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на международна конференция "Bargaining-Up: Повишаване на заплатите чрез колективно договаряне".

Събитието беше организирано от Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) и бе в централата на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), предава БТА.

Ефремова очерта основните цели с промените на Кодекса на труда (КТ) относно новия механизъм за определя на размера на МРЗ. Министърът разясни, че измененията следват заложеното в Директивата за минимални работни заплати за засилване на социалния диалог. По думите ѝ с новия начин за определяне на МРЗ се насърчава колективното трудово договаряне (КТД), а социалният диалог става по-ефективен.

В рамките на преговорите със социалните партньори намерихме компромис за конкретните измерители на четирите критерия за МРЗ така, че да ги използваме в национален контекст, коментира Ефремова.

Избрахме националните показатели, с които разполагаме до момента, добави социалният министър и даде пример с индекса на цените на малката потребителска кошница. Нямаме в момента национална методология, която определя размера на издръжката на живот, коментира Ефремова. Затова беше определено в законодателството ни, че в рамките на следващите девет месеца Националният статистически институт (НСИ) ще разработи такава методология, за да може след три години, когато имаме достатъчно избрана информация от начина, по който се прилага новият механизъм за МРЗ, да можем да направим първата оценка на адекватността, подчерта министърът.

"Покривайки темпа на нарастване, и по-скоро тренда на малката потребителска кошница, включваме за момента, предвид това, че нямаме други национални данни, и въпросното взимане предвид на издръжката на живот", разясни Ефремова.

Социалният министър каза още, че са предвидени 20 мерки за КТД, като седем от тях са законодателни имаме, а останалите са насочени към създаването на условия за това договаряне. Ефремова открои и това, че точният размер на МРЗ ще се определя между долна и горна граница. Според нея този нов начин за договаряне в диапазон за МРЗ между социалните партньори ще отрази състоянието на икономиката в страната, но ще вземе предвид и нуждите на всеки работещ човек.

Ефремова изрази мнение, че пред Европа стоят немалко предизвикателства на пазара на труда. Тя посочи военните конфликти, демографската криза, дигитализацията, неравенствата и икономическата несигурност. Това е трансформация, която променя работните места и за която трябва да бъдем подготвени, отбеляза министърът. Ефремова цитира данни, според които над 60% от работните места предстои да бъдат изложени на влиянието на изкуствения интелект (ИИ). По думите й демократичните институции и устойчивият социален модел могат да помогнат тези процеси да се случат по-лесно.