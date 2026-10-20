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Откриха над 214 грама наркотици в бивша механа в Разград, двама са задържани

Ненко Станев

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Част от иззетите наркотици. СНИМКА: ОДМВР - РАЗГРАД

Двама мъже на 19 и 39 години са задържани за разпространение на наркотици в Разград при полицейска операция на 19 октомври, проведена по оперативна информация, съобщиха от ОДМВР.

У по-младия са намерени 11 таблетки, реагирали на екстази при полевия наркотест. Последвало претърсване на имот, обитаван от 39-годишния, който е криминално проявен и осъждан. По данни на разследващите младежът се снабдявал с дрогата от него.

В бивша механа са открити общо 214,87 грама наркотични вещества — 213,15 грама таблетки екстази, 0,32 грама метамфетамин и 1,4 грама марихуана.

По образуваното досъдебно производство е внесено искане за задържане за срок от 72 часа. Предстои двамата да бъдат привлечени като обвиняеми. Разследването продължава под ръководството на Окръжната прокуратура в Разград.

При друга операция срещу уличното разпространение на наркотици в града през февруари също бяха задържани двама мъже. Тогава в автомобил беше открит пакет с 345 грама растителна маса, реагирала на канабис при полевия тест.

Част от иззетите наркотици. СНИМКА: ОДМВР - РАЗГРАД

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