Президентът Илияна Йотова връчи националния флаг на 35-ата българска антарктическа експедиция

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Президентът Илияна Йотова връчи националното знаме на 35-ата българска антарктическа експедиция на церемония в Гербовата зала на президентството. Трикольора прие ръководителят на експедицията проф. Христо Пимпирев.

Йотова заяви, че мисията олицетворява куража, силата, професионализма и знанията на българските учени и полярната ни наука. По думите ѝ Антарктида е континент, който пази спомена за миналото, но и разкрива бъдещето на планетата.

Националният флаг ще се развее гордо в българската база на остров Ливингстън и ще „говори" за научните постижения на страната ни, подчерта президентът. На церемонията присъстваха участници в експедицията и официални гости.

Основен акцент в предстоящата мисия ще бъде изпълнението на 18 научни проекта на български екипи. В експедицията ще участват и изследователи от Бразилия, Еквадор, Германия, Гърция, Колумбия, Китай, Обединените арабски емирства, Португалия, Румъния, САЩ и Уругвай.

На 4 ноември научноизследователският кораб „Св. св. Кирил и Методий" (НИК 421) ще отплава от Морската гара във Варна за петата си мисия до остров Ливингстън.

Предходната, 34-та експедиция през сезон 2025–2026 г., беше сред най-успешните в историята на българското присъствие на Ледения континент. В базата „Св. Климент Охридски" бяха обезпечени дейностите по 35 български и международни научни проекта и беше въведен в експлоатация модерен лабораторен блок.

Още през юни проф. Пимпирев определи приключилата експедиция като най-успешната и най-многобройната досега. Той подчерта и участието на хора на изкуството, които правят Антарктида по-близка до обществото.