Открити са останки от дрон на кораба "Челси 3"

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На борда на кораба "Челси 3" са открити останки от дрон. Предстои фрагментите да бъдат анализирани от българските служби. Това заяви министърът на транспорта Георги Пеев пред журналисти в Калояново.

Той допълни, че няма намаление на корабния трафик на пристанищата във Варна и Бургас.

"Когато сме готови с резултатите, обществото ще бъде информирано", заяви Пеев, без да разкрива допълнителни подробности за намерените останки.

Министърът обясни, че Министерството на транспорта е имало ангажимент да организира и координира операцията по обезопасяването и придвижването на плавателния съд.

"Корабът "Челси 3" е на пристанището в Бургас. Задълженията на Министерството на транспорта бяха да организират и координират операцията. Тя беше доста сложна, тъй като е нарушена целостта на кораба", посочи той.

По думите му плавателният съд е получил сериозни повреди.

"Има много сериозни пробойни, аз ги видях лично. Лошото време предопредели сложността на тази операция. Оттук нататък българските служби, които са ангажирани с този процес, извършват разследване", заяви Пеев.

Транспортният министър увери, че към момента няма намаление на корабния трафик в пристанищата във Варна и Бургас. Напротив, наблюдава се леко увеличение.

"Това, което можем да направим, е да продължим контрола. Интегрираната информация, която получаваме, да я споделяме с нашите партньори Румъния и Турция и ние го правим. И да осигурим максимално сигурността на корабоплаването в нашето териториално море", подчерта Пеев.

Според него последствията от военните действия в близост до България могат да се проявяват в по-дългосрочен план.

"Последствията от военните действия и ударите, които са в близост до нашата територия, са по-дългосрочни. Ефектите най-вероятно ще ги наблюдаваме в бъдеще", посочи министърът.

На 13 октомври премиерът Румен Радев съобщи за нови атаки с дронове срещу кораби в Черно море край България. Моторният кораб Chelsea-3, плаващ под малтийски флаг, беше атакуван на 17 морски мили източно от Бяла, като всички 15 души от екипажа бяха спасени. Другият кораб HS Dignity, плаващ под флага на Гвинея-Бисау, беше ударен от дрон и потъна на 17 морски мили източно от Шабла.

Военно-окръжна прокуратура - София обяви вчера, че образува досъдебно производство във връзка с постъпил сигнал, съдържащ твърдения за извършено престъпление в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, свързано с плавателния съд Chelsea-3.