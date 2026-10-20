Открити са останки от дрон на кораба "Челси 3"

На борда на кораба "Челси 3" са открити останки от дрон. Предстои фрагментите да бъдат анализирани от българските служби. Това заяви министърът на транспорта Георги Пеев пред журналисти в Калояново.
Той допълни, че няма намаление на корабния трафик на пристанищата във Варна и Бургас.
"Когато сме готови с резултатите, обществото ще бъде информирано", заяви Пеев, без да разкрива допълнителни подробности за намерените останки.
Министърът обясни, че Министерството на транспорта е имало ангажимент да организира и координира операцията по обезопасяването и придвижването на плавателния съд.
"Корабът "Челси 3" е на пристанището в Бургас. Задълженията на Министерството на транспорта бяха да организират и координират операцията. Тя беше доста сложна, тъй като е нарушена целостта на кораба", посочи той.
По думите му плавателният съд е получил сериозни повреди.
"Има много сериозни пробойни, аз ги видях лично. Лошото време предопредели сложността на тази операция. Оттук нататък българските служби, които са ангажирани с този процес, извършват разследване", заяви Пеев.
Транспортният министър увери, че към момента няма намаление на корабния трафик в пристанищата във Варна и Бургас. Напротив, наблюдава се леко увеличение.
"Това, което можем да направим, е да продължим контрола. Интегрираната информация, която получаваме, да я споделяме с нашите партньори Румъния и Турция и ние го правим. И да осигурим максимално сигурността на корабоплаването в нашето териториално море", подчерта Пеев.
Според него последствията от военните действия в близост до България могат да се проявяват в по-дългосрочен план.
"Последствията от военните действия и ударите, които са в близост до нашата територия, са по-дългосрочни. Ефектите най-вероятно ще ги наблюдаваме в бъдеще", посочи министърът.
На 13 октомври премиерът Румен Радев съобщи за нови атаки с дронове срещу кораби в Черно море край България. Моторният кораб Chelsea-3, плаващ под малтийски флаг, беше атакуван на 17 морски мили източно от Бяла, като всички 15 души от екипажа бяха спасени. Другият кораб HS Dignity, плаващ под флага на Гвинея-Бисау, беше ударен от дрон и потъна на 17 морски мили източно от Шабла.
Военно-окръжна прокуратура - София обяви вчера, че образува досъдебно производство във връзка с постъпил сигнал, съдържащ твърдения за извършено престъпление в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море, свързано с плавателния съд Chelsea-3.