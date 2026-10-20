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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23765705 www.24chasa.bg

Трима отвлякоха 19-годишна в Момчилград, задържани са

Ненко Станев

[email protected]

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Полицай издирили и задържали тримата похитители. Снимка: Архив

Трима мъже са задържани за противозаконно лишаване от свобода на 19-годишна жена от Момчилград, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

По първоначални данни на 18 октомври младата жена била качена против волята си в лек автомобил и отведена в сграда във вилна зона в село в общината, където била държана насила. 19-годишната е познавала единия от заподозрените.

Жената успяла да се свърже със свои близки, които потърсили съдействие от полицията. На 19 октомври по обед служителите открили мястото, а впоследствие издирили и задържали трима мъже на 23, 24 и 30 години. Те са задържани по Закона за МВР.

Образувано е досъдебно производство за противозаконно лишаване от свобода. Служители на група „Криминална полиция" и разследващ полицай продължават работата по документиране на случая.

Полицай издирили и задържали тримата похитители. Снимка: Архив

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