ГЕРБ в Пловдив скочи: Не искаме Владимир Темелков в редиците си!

Човек, който плюе срещу срещу областния лидер и кмет няма място сред нас, пишат те до Изпълнителната комисия на партията

Писмо от всички общински ръководители и организационни секретари на ГЕРБ в Пловдив, че не желаят Владимир Темелков да се завръща в партията, е изпратено до Изпълнителната комисия, научи "24 часа".

Всички са наострени срещу бившия заместник-кмет, който преди месец напусна партията, а в неделя лидерът Бойко Борисов обяви, че той отново е част от структурата.

"Човек, който плюе срещу областния лидер и кмет Костадин Димитров, няма място сред нас", се казва в писмото.

От неделя насам в местната организации ври и кипи, тъй като никога не са припознавали Темелков като лоялен член на ГЕРБ. Те припомнят, че преди това той е бил в "Съюз за Пловдив" на Дани Каназирева, явявайки се опонент на ГЕРБ. А след това е бил инсталиран в местната организация.

"Не мога, не издържам", казал преди дни Темелков и поискал отново да се върне в партията, разкри в неделя Бойко Борисов.

Веднага след думите му, Темелков излезе със своя версия и обясни, че Борисов го е поканил. "А на онези, които се порадваха за кратко, ще кажа само: избързахте, хванахте се. Сега е мой е ред", написа заканително той.

"Това някакъв реваншизъм ли е? Истината е друга - бързо разбрахте, че без ГЕРБ трудно ще прокопсате и решихте да се завърнете отново при нас", реагира Мирослав Тенев, активист в район "Западен".